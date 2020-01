Wunstorf

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von der Holzpuppe mit der Lügennase, die der alte Gepetto in seiner Werkstatt geschnitzt hat? Das Theater Liberi präsentiert die Abenteuer von Pinocchio als Musical für die ganze Familie. Die Aufführung im Stadttheater Wunstorf beginnt am Sonnabend, 1. Februar, um 15 Uhr. Das Stück richtet sich an Kinder ab vier Jahren.

Pinocchio will Großes erleben

Der hölzerne Junge ist zwar lebendig, weiß aber sonst wenig über die Welt und den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch Pinocchio möchte Großes erleben und alles wissen. So ist es nicht verwunderlich, dass die neugierige Puppe von einem Abenteuer ins nächste stolpert. Pinocchio verstrickt sich immer wieder in allerlei Schwierigkeiten und nimmt es dabei mit der Wahrheit nicht so genau.

Lügen zahlt sich nicht aus

Doch er muss erkennen, dass sich Lügen und Faulheit nicht auszahlen, wenn sein Wunsch, ein echter Junge zu werden, in Erfüllung gehen soll. Zum Glück stehen ihm die Grille und die Blaue Fee mit Rat und Tat zur Seite. „Genau wie ein Kind muss Pinocchio erst noch Erfahrungen sammeln und viel über das Leben lernen“, sagt Hauptdarsteller René Britzkow. Die Musik stammt von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. Zu hören sind Pop, Rock, Italo-Schlager, Soul und Chanson.

Die Tickets kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 23, 21 und 18 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten 2 Euro Ermäßigung. Karten an der Tageskasse kosten 2 Euro mehr. Erhältlich sind die Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.theater-liberi.de.

Von Anke Lütjens