Wunstorf

Das kulturelle Angebot für dieses Wochenende, 10. bis 12. September, in Wunstorf ist groß. Los geht es bereits am Freitag mit Konzerten. Die Stiftskirchengemeinde beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Am Sonntag kann man den Besuch des Open-Air-Gottesdienstes mit dem Gang zum Wahllokal verbinden. Bei schlechtem Wetter fallen einige Freiluftveranstaltungen aus.

Freitag: Kunstverein und Künstler Gerd Günter wagen Experiment

Der Kunstverein Wunstorf präsentiert ab 20 Uhr eine Multimediashow mit Bildern und Videos des Hildesheimer Künstlers Gerd Günter. „Das ist ein Experiment, ein Unikat“, sagt der Geschäftsführer des Kunstvereins, Ingolf Heinemann. Mit einem Beamer werden die Fotos und Videos auf eine große Kinoleinwand projiziert.

Für die musikalische Begleitung sorgen die Black Bears Boogie Band aus Hannover sowie Cellistin Merle Bastin aus Neustadt – stets passend zu den Bildern, Bildserien und Filmen. Auch Posaunist Hans Wendt und Saxofonist Thorsten Doll von der Musikschule Wunstorf sind an dem Projekt beteiligt. Als Sprecher sind Martin Drebs und Stephanie Jans mit von der Partie, die Eröffnung spricht Ingolf Heinemann.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen dringend bei der Vorsitzenden Karin Ellert unter Telefon (05031) 16649 oder per E-Mail an karin-ellert@t-online.de erforderlich. Es gibt noch wenige Restplätze.

Freitag: Steinberg Trio spielt auf Kochs Hof in Liethe

Der Verein KruG präsentiert ab 19 Uhr in ländlichem Ambiente dasSteinberg Trio aus Hannover. Die Gruppe kommt mit Jazz, Pop und Latin im Gepäck und bringt Stimmung in die ländliche Umgebung auf Kochs Hof, Kastanienallee 1, in Liethe. Die Musiker freuen sich über eine Spende in den Hut. Der Auftritt ist allerdings witterungsabhängig. Bei Regen muss das Open-Air-Konzert ausfallen.

Das Steinberg Trio unterhält das Publikum auf Kochs Hof mit Jazz, Soul und Latin. Quelle: privat

Freitag und Wochenende: Steinhuder ehren Maler Paul Smalian zum 120. Geburtstag

120 Jahre ist es her, dass Paul Smalian (1901–1974) in Neuruppin geboren wurde. Gleich mit zwei Ausstellungen ehren die Steinhuder nun das Andenken an den Maler. Außer seinem Sohn Karl-Erich und dessen Frau Inge Smalian haben eine ganze Reihe weiterer Steinhuder daran mitgewirkt. Und sie haben Geschichten aus seinem Leben erzählt.

Die Ausstellung in der Kunstscheune, Meerstraße 9, öffnet bis Sonntag, 26. September, mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Sonderausstellung im Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, läuft sogar bis zum 31. Oktober. Dort sind die Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Paul Smalian am Steinhuder Meer. Quelle: privat

Freitag und Sonntag: Tanzcentrum Kressler präsentiert sein Angebot

Das Tanzcentrum Kressler dehnt sein Angebot in Wunstorf aus. Mit einer großen Eröffnungsparty geht es am Freitag ab 20 Uhr an der Hindenburgstraße 56 los. Einen Querschnitt seiner Aktivitäten präsentiert das Tanzteam am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr beim Tag der offenen Tür.

Sonnabend: Glücksmomente zwischen jungen und alten Menschen in der Pflege

Eine ungewöhnliche Ausstellung zeigt das Haus Johannes bis Mittwoch, 22. September. Auf 16 Roll-Ups sind jeweils sieben Pflegekräfte, meist Azubis, und sieben ältere Menschen zu sehen. Jung und Alt verbinden Sympathie, gleiche Interessen oder Hobbys. Die Ausstellung ist täglich zwischen 15 und 17 Uhr in der Einrichtung an der Albrecht-Dürer-Straße zu sehen. Zutritt erhalten Getestete, Genesene oder Geimpfte. Es besteht eine Testmöglichkeit im Haus. Eine Anmeldung per E-Mail an haus-johannes@da-lm.de oder per Telefon unter (05031) 9640 ist erforderlich.

Sonnabend: TSV Klein Heidorn feiert Sommerfest

Hoffentlich spielt das Wetter mit. Ab 15 Uhr lädt der TSV Klein Heidorn zum Sommerfest auf seinen Sportplatz ein. Unterstützt wird der Verein von der Freiwilligen Feuerwehr und der Venhof-Kita. Nachmittags gibt es Spielstationen für Kinder und Eltern. Abends wird gegrillt. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung allerdings aus. Der TSV Klein Heidorn informiert kurzfristig über eine Absage auf seiner Homepage.

Sonnabend: Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn gibt Benefizkonzert

Der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn lädt für Sonnabend, 11. September, um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert auf die Pfarrwiese in Wunstorf-Großenheidorn ein. Die Musiker sammeln Spenden für die Kirchengemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Der Posaunenchor Steinhuder Meer untermalt den Gottesdienst musikalisch. Der Posaunenchor Steinhuder Meer-Großenheidorn sammelt mit einem Benefizkonzert Spenden für die Kirchengemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Sonntag: Superwahltag in Wunstorf

Am Sonntag ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Bürgerinnen und Bürger können an diesem Tag sowohl für ihren Bürgermeisterkandidaten – zur Wahl stehen Carsten Piellusch (SPD), Martin Pavel (CDU) und Frank Kettner-Nikolaus (Grüne) – stimmen, als auch Kreuze für die Zusammensetzung von Rat und den für sie zuständigen Ortsrat machen. Am gleichen Tag werden Regionspräsident und Regionsversammlung gewählt. Sie haben fünf Wahlbögen und elf Stimmen. Informationen zur Wahl finden Sie hier.

Sonntag: Stiftskirche informiert beim Familiengottesdienst

Die Stiftskirche feiert ab 10 Uhr einen Open-Air-Familiengottesdienst vor der Abtei. Den musikalischen Part übernimmt der Kinderchor der Musikschule Wunstorf. Zudem erhalten Teilnehmende an verschiedenen Ständen Informationen über Angebote der Kirchengemeinde für Kinder. Ferner gibt es eine Rallye für Kinder und Familien.

Sonntag: Stiftskirche beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals

Noch ist die am besten erhaltene romanische Basilika in der Region Hannover eine Baustelle. Einen Blick ins Innere können Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals zwischen 11.30 und 17 Uhr werfen. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene sowie Getestete. Seit März 2020 wird der Innenraum des Gotteshauses unter der Leitung der Klosterkammer Hannover grundlegend saniert.

Sonntag: Stadtführung mit dem Rad zu Stätten jüdischen Lebens

Mit dem Fahrrad geht es zu Stätten des jüdischen Lebens in Wunstorf. Treffpunkt ist um 16 Uhr am jüdischen Friedhof am Nordrehr. Stadtführer Ulli Greiner berichtet, wie die Wunstorfer Juden ab 1933 ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Von Rita Nandy