Wunstorf

Nach der erfolgreichen Premiere lädt der Verein Kultur im Bürgerpark zu vier weiteren Veranstaltungen im Grünzug zwischen den Straßen Nordwall und In den Ellern ein. Auf der Naturbühne spielen Musiker unterschiedlicher Genres. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich aber über Spenden. Die Konzerte stehen unter dem Motto „Eine Stunde Kultur – umsonst und draußen“ – in der festen Hoffnung, dass die aktuelle Lage es zulässt.

Mitsingen ist dieses Jahr nicht erwünscht

Freitag, 7. August:Das Duo Heiner und Wilfried präsentiert ab 19 Uhr seine Stunde mit Songs der Sechzigerjahre. In den vergangenen Jahren lebte die Stimmung auch vom Mitsingen der Zuhörer. Das geht in diesem Jahr nicht, denn bei den Veranstaltungen ist das Mitsingen untersagt. „Das ist sicherlich bei einigen Schlagern schade“, bedauert Mitorganisatorin Heike Leitner.

Sonntag, 23. August: Werner Stephan ist bereits seit Jahren einem Stammpublikum bekannt. Er tritt ab 19 Uhr mit Irish Folk und Schlagern im Bürgerpark auf.

Freitag, 28. August:Einen Kontrast dazu bildet das kleine Konzert des Männerchores Wunstorfer Doppelquartett. Die Sänger wollen ab 19 Uhr unterhaltsame Kostproben aus ihrem Repertoire geben.

Sonnabend, 5. September: Die Wunstorfer Band Von hier unterhält das Publikum ab 19 Uhr .

Getränke , Sitz und Maske mitbringen

Getränke bieten die Veranstalter in diesem Jahr nicht an. Besucher dürfen sie sowie Sitzgelegenheiten und den obligatorischen Nasen-Mund-Schutz mitbringen. Bei den Konzerten müssen die Gäste sitzen. Für jede Veranstaltung müssen sich die Besucher per E-Mail an anmeldung-kib@nortech.de anmelden, um die Einlasskontrolle zu erleichtern. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet.

Von Anke Lütjens