Wunstorf

Einen Schnuppertag zur Jagd bietet der Verein für nachhaltige Jagd und Natur (NJN) in Wunstorf an. Interessenten für einen Vorbereitungskurs auf die staatliche Jägerprüfung können sich am Sonnabend, 4. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Waldgaststätte Altens Ruh am Hohen Holz über das Jagdhandwerk und die Inhalte des Lehrgangs in Theorie sowie Praxis informieren.

Ausbilder beantworten Fragen

Erfahrene Ausbilder des Vereins beantworten Fragen zur Vorbereitung auf das „Grüne Abitur“. Ehemalige Absolventen geben ihre Erfahrungen zur Jägerprüfung weiter. Die Leiter des Informationstages zeigen zudem Präparate von Wildtieren, die den theoretischen Unterricht in der Ausbildung praxisnah ergänzen. Den Organisatoren des NJN liegt nach eigenen Angabe vor allem viel daran, dass nicht nur Jagdscheininhaber ausgebildet werden, sondern alle angehenden Jäger gewissenhaft und gründlich auf die Jagd vorbereitet werden.

Anzeige

Wert legt der Verein dabei besonders auf das praktische Handeln und das persönliche Erleben. Der Vorbereitungslehrgang beginnt im August und endet im März 2021 mit der Jägerprüfung. Weitere Informationen gibt es hier.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Anke Lütjens