Wunstorf

Die Polizei hat am Montagmorgen um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior aus Wunstorf gebeten. Der 70-Jährige hatte sich zuletzt in der Nacht zu Montag bei Verwandten gemeldet, danach brach er mit dem Auto in zunächst unbekannte Richtung auf. Möglicherweise könnte der Mann sich etwas angetan haben, war die Befürchtung der Polizei. Der Vermisste ist dann aber gegen 12.30 Uhr unverletzt nach Hause gekommen.

Von Peer Hellerling und Sven Sokoll