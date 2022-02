Wunstorf

Der Verwaltungsausschuss hat den freiwilligen Feuerwehren der Stadt für ihr großes Engagement während der Stürme „Ylenia“ und „Zeynep“ gedankt. Rund 70 Einsätze mussten die Freiwilligen in Wunstorf absolvieren, woran alle Ortsfeuerwehren beteiligt waren. Insgesamt 250 Helfer wirkten daran mit. „Zum Glück gab es keine Personenschäden“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD). Um die Einsätze organisieren zu können, hatte die Feuerwehr eine eigene Leitstelle eingerichtet. Die Johanniter kümmerten sich um die Verpflegung.

Lesen Sie auch Sturm Zeynep: Feuerwehren in Wunstorf rücken fast 70 Mal aus

Auch die Kooperation mit dem Baubetriebshof habe gut funktioniert, sagte Piellusch. Und das, obwohl zeitweise die Verantwortlichen der Samtgemeinde Sachsenhagen Notdienst hatten. In dem Bereich kooperiert die Stadt mit den Nachbarn. Zwischenzeitlich war die Durchfahrt durch den Haster Wald gesperrt, weil Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren. Das dritte Sturmtief „Antonia“ in der Nacht zu Montag hat in Wunstorf nicht mehr zu so vielen Einsätzen geführt.

Von Sven Sokoll