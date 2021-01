Wunstorf

Die Stadt stellt derzeit wieder einmal fest, dass wilder Müll das Stadtbild an vielen Stellen beeinträchtigt, und bekommt dazu auch viele Beschwerden. Das betrifft die öffentlichen Flächen generell, vor allem aber die Müllsammelplätze. Auch nach Touren der Müllabfuhr bleibt viel Abfall auf den Straßen liegen. Die Verwaltung appelliert deshalb erneut für mehr Sauberkeit und hat zusammengefasst, wie sich der Müll entsorgen lässt, ohne Probleme zu erzeugen.

In den öffentlichen Grünanlagen wie dem Bereich an der Aue sind häufig Überreste von Partys und Picknicken zu finden. „Dies ist nicht nur unhygienisch und schädlich für die Umwelt, sondern auch kein schöner Anblick für die Menschen, die in den städtischen Grünbereichen Erholung suchen“, betont die Verwaltung.

Sammelplätze werden missbraucht

Ein weiteres Problem ist, dass sich an den Wertstoffsammelplätzen auch viele Müllarten ansammeln, die dort nichts zu suchen haben, bis hin zu Sperrmüll. Außerdem entsorgen viele Nutzer Glas und Papier in Zeiten, in denen das nicht erlaubt ist. Die Container dürfen nur werktags von 7 bis 20 Uhr befüllt werden. Die Stadt empfiehlt außerdem, eine Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr einzuhalten, um die Anwohner zu schonen.

Bei der Müllabfuhr stehen die Säcke und Behälter oft schon zu früh an der Straße oder werden falsch befüllt. Sie dürfen aber erst am Tag der Müllabfuhr bis 6 Uhr herausgestellt werden. Wer nicht weiß, an welchen Tagen Aha und Remondis bei ihnen Restabfall und Wertstoffe abholen, kann das auf www.aha-region.de oder der kostenlosen Telefonnummer (08 00) 9 99 11 99 ermitteln.

Die Säcke dürfen nicht schwerer als zehn Kilogramm sein und müssen so gepackt sein, dass die Mitarbeiter sich nicht an spitzen Gegenständen verletzen können. Außerdem sollen sie am Verschluss gut zu greifen sein. Bei den Restabfallsäcken ist darauf zu achten, dass sie die aktuelle Jahreszahl tragen.

Die Restmüllsäcke von 2020 dürfen jetzt nicht mehr genutzt werden. Quelle: Andreas Zimmer

Zurückgelassene Säcke müssen reingeholt werden

Wenn die Entsorger etwas zurückgelassen, weil Regeln nicht eingehalten wurden, muss der Verursacher die nicht mitgenommenen Behältnisse wieder auf sein Grundstück holen. Und wenn an dem Stellplatz Dreck von ihrem Abfall an der Straße zurückbleibt, müssen die Verantwortlichen auch den beseitigen. Die Stadt weist darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Aha-Satzung und die städtische Verordnung zur Straßenreinigung Bußgelder von bis zu 5000 Euro drohen.

Die Verwaltung betont, dass sie nicht nur viel Geld aufwenden muss, um den wilden Müll zu beseitigen. Wenn er Ungeziefer anlockt, gefährdet das auch die Gesundheit. Schließlich können vermüllte Straße auch Zwischenfälle im Straßenverkehr verursachen.

