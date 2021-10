Wunstorf

In den Gewölbekeller der Wunstorfer Abtei kehrt neues Leben ein. Nachdem die Betreiber des Weinkontor sich beruflich neu orientiert und die Zusammenarbeit aufgekündigt haben, hat die Stadt Kerstin und Andreas Schaer als neue Gastronomen gefunden. Sie betreiben die Manufaktur Villa Meyer in der Oststadt und wollen den Abteikeller als weiteren Veranstaltungsraum nutzen.

Nachdem seit 2008 die Gastronomie vorübergehend eingestellt war, hatte der Kellerraum in dem historischen Gebäude fast ein Jahrzehnt lang ein Dasein als Abstellraum gefristet. Nach Wünschen aus der Politik, das zu ändern, ist der Kellerraum des Kulturzentrums 2016 für rund 50.000 Euro hergerichtet worden. Dann wurden René Schwarz und Jeanett Koopmann vom Weinkontor aktiv.

Alles wird von Grund auf zubereitet

Zum 1. Oktober haben nun die Schaers übernommen. Der gelernte Koch und Konditor Andreas war seit 1989 in unterschiedlichen Bereichen der Gastronomie tätig und hat sich 2019 selbstständig gemacht. Vor drei Jahren haben sie die Villa Meyer an der Blumenauer Straße aus Kerstins Familienbesitz als Firmensitz saniert, wo sie jetzt für bis zu zwölf Personen exklusive Dinner anbieten. „Wir bereiten alles händisch von Grund auf“, betont Schaer, deshalb heißt die Firma Manufaktur Villa Meyer.

Schaer berät aber auch in der Gastronomie und kommt zum Kochen auch nach Hause, was unter anderem Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt schon daheim erlebt hat. „Das war sehr interessant“, sagt er. Als sie im Oktober mit dem Catering anfangen wollten, mussten sie sich wegen der Corona-Pandemie aber zunächst auf Sushi zum Mitnehmen beschränken. Sie streben auch langfristig keinen regulären Restaurantbetrieb an, sondern wollen sich auf Veranstaltungen auf eigene Initiative oder für Kunden beschränken.

Ein Schild weist den Weg in den Keller. Quelle: Sven Sokoll

Dazu passt der rustikale Saal im Abteikeller. Dort können wegen der Brandschutzvorschriften bis zu 22 Gäste versorgt werden. „Dort kann man auch gut mal unter sich feiern, ohne in ein Restaurant gehen zu müssen. Ich stelle mir vor, dass es gut angenommen wird“, sagte Eberhardt. Er hofft auch deshalb neue Akzente in der Wunstorfer Gastronomie, weil viele etablierte Restaurants derzeit aufgeben.

Entenessen ist der Auftakt

Los geht es in der Abtei mit einem Entenessen am 23. Oktober. Für dieses Jahr sind auch noch ein Trüffel-Essen und eine Nikolaus-Aktion geplant. „Außerdem freuen wir uns über Anfragen für private Feiern“, sagte Kerstin Schaer. Weitere Informationen geben sie auf www.villameyer.de.

Auch Ortsbürgermeister Thomas Silbermann ist überzeugt, dass das neue Konzept funktionieren wird: „Der Raum hat ja einen ganz besonderen Charme, und ich habe bei Schaers gleich gedacht, dass sie gut dazu passen“, sagte er. Die Stadt will aber auch noch ein Konzept entwickeln, wie andere Interessierte den Raum ebenfalls nutzen können.

Von Sven Sokoll