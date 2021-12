Vodafone baut 5G-Mobilfunknetz auch in Wunstorf aus

Wunstorf

Vodafone hat in Wunstorf eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen, die dem 5G-Standard entspricht. Dieser ermöglicht, Daten mobil in einer deutlichen höheren Geschwindigkeit als über LTE auszutauschen. So können die Kunden damit besser Filme in HD-Qualität sehen und Live-Streams verfolgen. Künftig werden damit aber auch noch viele weitere Anwendungen möglich.

Weitere Antennen bis Mitte 2022

Alle Vodafone-Kunden können die neue Stationen nutzen, wenn auch ihr Gerät für 5G geeignet ist. Sie ist Teil eines Programms für die Region Hannover, in der Vodafone jetzt an 95 Standorten 5G anbietet. In Wunstorf soll bis Mitte 2022 noch ein weitere dazu kommen. Darüber hinaus will Vodafone in der Stadt auch noch im gleichen Zeitraum an einer LTE-Station weitere Antennen anbringen, damit die Kunden von schnelleren Geschwindigkeiten und höheren Kapazitäten profitieren können.

Von Sven Sokoll