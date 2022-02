Neustadt/Wunstorf/Garbsen

Die Volkshochschule Hannover Land (vhs) veröffentlicht die zweite Auflage ihres Magazins „vhs kompakt“ – mit Einblicken hinter die Kulissen, Fachartikeln und Interviews mit den Dozenten. „Die Wertschätzung unserer Dozenten liegt uns besonders am Herzen. Ihre großartige Arbeit macht die Volkshochschule zu dem, was sie ist: Eine qualitativ hochwertige Bildungsanbieterin für jedermann“, sagt Martina Behne, Geschäftsführerin der vhs Hannover Land.

Magazin erscheint zweimal im Jahr

Das neue Magazin hat einen Umfang von 31 Seiten und ist ab sofort kostenlos an den bekannten Auslagestellen wie Rathäusern, Bäckereien und Supermärkten in Neustadt, Wunstorf, Garbsen, Burgwedel und in der Wedemark erhältlich. Das Magazin soll zukünftig wie gewohnt zweimal jährlich, im Januar/Februar und im September, erscheinen.

vhs bietet Kurse online und in Präsenz an

Das komplette Kursprogramm finden Interessierte weiterhin tagesaktuell auf der Website unter www.vhs-hannover-land.de. Die vhs Hannover Land bietet eine Mischung aus Präsenzkursen und Onlinekursen an. Darüber hinaus gibt es gesonderte „Kursübersichten“ im Zeitungsformat, in welchen alle Kurse aus jeder Kommune abgedruckt werden. Diese werden gemeinsam mit dem Magazin ausgelegt.

Das Foto stammt aus einem früheren Kurs zu abendlicher Fotografie mit dem Smartphone am Steinhuder Meer. Quelle: Nicola Keese

In Wunstorf läuft im Fachbereich Fotografie der Kurs „Abendliche Fotografie am Steinhuder Meer“ und mit Kurzgeschichten können Teilnehmer ihr Englisch auffrischen. „Mallorca malen mit Tippe und Tricks“ heißt ein Kurs im künstlerischen Bereich.

In Neustadt wird ein neuer Gesprächskreis zum Thema Krisen und Chancen im Leben angeboten. In einem Workshop sollen sich die Teilnehmenden sich rüsten, Stammtischparolen zu begegnen. In einem Bildungsurlaub lässt sich die spanische Sprache erlernen.

In Garbsen vermittelt die Volkshochschule die Grundlagen der veganen Ernährung und lädt zum Familienyoga ein. Außerdem bietet die VHS ein Waldbaden an, bei dem die Teilnehmer bei einem Spaziergang die Natur achtsam erleben können.

Außerdem gibt es viele Onlineangebote, zum Beispiel im Fachbereich Digitales Lernen das Angebot „Digitale Balance – Smarter Alltag im Gleichgewicht“. In der kostenlosen Reihe „vhs.wissen live“ referieren Experten zu aktuellen Themen wie „Die Revolution hat ein weibliches Gesicht“. Im Fachbereich Gesundheit geht es online unter anderem um das Einsparen von Zucker.

Von Anke Lütjens