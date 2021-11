Volkstrauertag: Wunstorf gedenkt der Opfer von Gewalt und Krieg

Wunstorf

Der Volkstrauertag dient der mahnenden Erinnerung. Auch in Wunstorf wird am Sonntag, 14. November, der Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung gedacht. Die zentrale Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge ist diesmal im Stadttheater. Beginn ist um 11.45 Uhr. Es gilt die 2-G-Regel.

Es spricht Wilhelm Thürnau, Superintendent in Ruhestand. Zudem haben Schülerinnen und Schüler der Evangelischen IGS Redebeiträge vorbereitet. Das Orchester Camerata Capriccio der Wunstorfer Musikschule sowie das Wunstorfer Doppelquartett übernehmen den musikalischen Part des Programms.

Im Anschluss folgt ein Schweigemarsch mit Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Hindenburgstraße.

Feierstunden in den Ortsteilen von Wunstorf

Aber auch in den Ortschaften finden Gedenkfeiern statt. In Blumenau treffen sich Teilnehmende um 11 Uhr am Galgenberg und gehen gemeinsam zum Gedenkplatz.

Der Ortsrat Bokeloh lädt für 11.30 Uhr zur Kranzniederlegung und einer kurzen Feierstunde am Ehrenmal ein.

In Großenheidorn wird ein Kranz nach dem Gottesdienst niedergelegt. Die Gedenkfeier neben der Kirche am Ehrenmal beginnt gegen 10.50 Uhr.

Pastorin Nikola Lenke gestaltet gemeinsam mit Konfirmandinnen und Konfirmanden die Feierlichkeiten vor der Friedhofskapelle in Idensen. Der Männergesangverein und die Chorgemeinschaft Nordschaumburg sorgen für das musikalische Programm. Beginn ist um 15 Uhr.

In Klein Heidorn erfolgt die Kranzniederlegung nach dem Gottesdienst. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Grundschule. Von dort aus geht es gemeinsam zum Ehrenmal.

Die Gedenkveranstaltung in Kolenfeld beginnt um 11.30 Uhr vor dem Ehrenmal.

In Luthe wird um 10.45 Uhr der Kranz am Ehrenmal neben der Kirche niedergelegt.

Die Feierstunde in Mesmerode ist bereits am Sonnabend, 13. November. Sie findet ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

In Steinhude wird zunächst in der evangelischen Petruskirche Gottesdienst gefeiert. Treffpunkt ist anschließend um 11.10 Uhr am Ehrenmal an der Friedenseiche.

Von Rita Nandy