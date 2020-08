Idensen/Mesmerode

Die Brinkstraße zwischen Mesmerode und Idensen wird nach Angaben von Regiobus von Montag bis Mittwoch, 24. bis 26. August, wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt. Die Regiobuslinie 740 verkehrt an diesen drei Tagen eingeschränkt.

Laut Regiobus sind davon diese Haltestellen in Idensen und Mesmerode betroffen: In Mesmerode An den Auewiesen, Schirmbrake und Abzweig Idensen. In Idensen ist es die Haltestelle Kirche. Der Bus fährt an diesen drei Tagen auf der Strecke der Linie 741.

Anzeige

Bushaltestelle wird umgebaut

Ebenfalls ab Montag wird die Haltestelle Idensen/Friedhof in Fahrtrichtung Wunstorf barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten sollen bis zum 4. September dauern. Für die Regiobuslinien 740 und 741 ist in 200 Metern Entfernung hinter der Einmündung der Straße Zur Großen Loh eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Von Markus Holz