Wunstorf

Die Mitarbeiter des Seniorenheims Haus am Bürgerpark haben wieder einen Wunschbaum vor der Einrichtung an der Speckenstraße 24 aufgestellt. „Jeder, der unseren Bewohnern einen kleinen materiellen Wunsch erfüllen und ihnen so eine Freude bereiten möchte, kann sich ein Kärtchen vom Wunschbaum mitnehmen“, sagte Einrichtungsleiter Marcel Graf zu Beginn der Aktion. Allerdings war die Resonanz so groß, dass mittlerweile schon alle Kärtchen vergriffen sind.

Mitarbeiter nehmen Geschenke entgegen

Das Geschenk sollte weihnachtlich verpackt und gut sichtbar mit dem Wunschzettel beklebt sein. So kommt das richtige Geschenk beim richtigen Empfänger an. Das Präsent sollte nicht einfach abgestellt, sondern im Haus am Bürgerpark abgegeben werden. Dazu sollten die Spender klingeln, ein Mitarbeiter nimmt dann das Geschenk in Empfang.

Im vergangenen Jahr standen bei den Wünschen Spaziergänge, Ausflüge oder andere Aktionen hoch im Kurs. Wegen der Corona-Krise fallen die Bitten der Bewohner nach Auskunft von Gunnar Schulz-Achelis, dem Pressesprecher der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM), handfester aus: Sie würden sich über Süßes oder Lektüre freuen. Die Schenker sind gebeten, die geltenden Hygienevorschriften zu beachten.

Im Haus Johannes steht auch ein Wunschbaum

Auch im Haus Johannes in der Barne gibt es einen Wunschbaum. Eine Wunstorfer Institution hat die Patenschaft dafür übernommen. Die Mitarbeiter wollen die Wünsche der Bewohner erfüllen.

Von Anke Lütjens