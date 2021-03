Wunstorf

Reichlich Wasser schoss am späten Mittwochnachmittag aus einer geborstenen Transportleitung am Tierheim. Diese liegt an der Neustädter Straße. Der Wasserdruck spülte Erdreich direkt neben der Straße bis in eine Tiefe von einem Meter in den Graben. Es war lange unklar, ob die Neustädter Straße unterspült worden ist. Sie war bis Donnerstagmittag gesperrt. Die Straße blieb aber unbeschädigt und muss nur an einer kleinen Stelle neu asphaltiert werden.

Reparatur bis spät in die Nacht

„Das ist nicht ungewöhnlich im Frühjahr“, sagte Olaf Cassens, Netzgebietsleiter des Wasserversorgers Purena. Durch Temperaturschwankungen entstünden Spannungen im Boden, die zu Rohrschäden führen könnten. Die Reparaturarbeiten dauerten bis 2 Uhr am Donnerstag. Der ungewöhnliche Außendurchmesser des Gussrohres habe zu Verzögerungen geführt. Der Reparaturtrupp brauchte spezielle Ersatzteile.

Eine Notversorgung für das Tierheim war nicht erforderlich, weil es über eine andere Leitung versorgt wird. Im Tierheim laufen ganztägig die Waschmaschinen.

Von Rita Nandy