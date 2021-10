Weberei Seegers blickt auf eine 250-jährige Firmengeschichte zurück

Steinhude

Der Schaumburg-Lippische Heimatverein hat die Weberei Seegers in Steinhude für preiswürdig erachtet. Ein Wappenschild dokumentiert jetzt seit Freitag, dass das Unternehmen besonders rücksichtsvoll mit der Geschichte umgegangen ist. Zum einen erhält es einer der letzten Betriebe in Deutschland noch die Webkunst, zum anderen geht das Unternehmen auch mit dem historischen Gebäude sehr rücksichtsvoll umgegangen.

Experten diskutieren schon seit 40 Jahren in einem Bewertungsausschuss des Vereins darüber, welche Denkmäler vorbildlich unterhalten werden. Seitdem wurden 119 Wappenschilder übergeben, vor allem für Privathäuser, Bauernhöfe und öffentliche Gebäude. „Erstmalig wird nun ein Industriedenkmal gewürdigt“, betonte Hergen Hennings. Der Steinhuder sitzt dem Ausschuss derzeit vor.

Der Vorsitzende des Schaumburg-Lippischen Heimatvereins, Heinz Brunkhorst (links), und Hergen Hennings vom Bewertungsausschuss (rechts) überreichen Adrian Seegers die Auszeichnung. Quelle: Sven Sokoll

Gründung im Jahr 1765

Die Firmengeschichte reicht schon in das Jahr 1765 zurück. Nach zwei Standorten An der Schanze und auf dem früheren Raulwing-Gelände erwarb Friedrich Seegers 1937 eine frühere Weberei an der Bleichenstraße 28 und führte das Unternehmen dort weiter.

Als alle anderen Webereien in Steinhude schlossen, suchte Seegers sich erfolgreich eine Nische bei sehr hochwertigen Produkten in kleinen Stückzahlen und auf direkte Bestellung – und konnte so überleben. Heute stehen noch 16 Webstühle im Betrieb. Von den Lochkarten, die das jeweilige Muster erzeugen, hat das Unternehmen 5000 verschiedene angesammelt.

Nach dem Weben werden die Stoffprodukte hier konfektioniert. Quelle: Sven Sokoll

„Unser Markt besteht vor allem aus den deutschsprachigen Ländern“, sagte Geschäftsführer Adrian Seegers. Zu den Kunden zählen aktuell unter anderem das Bundespräsidialamt und einige deutsche Botschaften. „In der Nische fühlen wir uns recht wohl.“

Der Vekaufsbereich ist 2017 doppelt so groß worden. Quelle: Sven Sokoll

Weitere Standbeine aufgebaut

Allerdings sind vor allem mit dem großen Umbau von 2017 weitere Standbeine dazu gekommen. Das Unternehmen hat dabei unter der Marke „Leinenfabrik“ seine Ladenflächen für eigene und zugekaufte Textilien und Deko-Artikel verdoppelt und ein Café mit Außenflächen eingerichtet. Ein kleines Museum dokumentiert die Firmengeschichte.

Bei den Umgestaltungen war die Devise immer, die Gebäude optisch so zu lassen, dass ihre Geschichte sichtbar bleibt. „Wir haben uns dagegen entschieden, alles weiß zu tünchen. Dafür haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Seegers. „Wir haben aber auch noch einiges vor.“

Ein Café ist zu einem wichtigen neuen Standbein geworden. Quelle: Sven Sokoll

Parkflächen sollen wachsen

Das Unternehmen will unter anderem mehr Parkraum anbieten, wofür hinter dem Betrieb noch Platzreserven vorhanden sind. Die hintere Fassade der Produktionshalle soll auch noch überarbeitet werden. „Außerdem denken wir schon länger darüber nach, das Dach zu nutzen“, sagte Seegers. Dafür ist schon ein Fahrstuhl dorthin installiert worden.

Hennings betonte, dass das Unternehmen mit seinen rund 25 Mitarbeitern auch als Arbeitgeber eine Rolle in der Steinhuder Wirtschaft hat. Allerdings ist Sascha Pleger der einzige richtige Weber. Dabei erinnerte Jürgen Engelmann von der Ortsgemeinschaft Seeprovinz des Heimatvereins daran, dass die Weber einst einer der stärksten Berufszweige in Steinhude waren. „Von 1400 Einwohnern waren damals 200 Weber“, sagte der frühere Ortsbürgermeister.

