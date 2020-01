Wunstorf

Der Globetrotter und Fotograf Reinhard Pantke präsentiert am Freitag, 31. Januar, in der Abtei eine Dia- und Filmshow über Grönland. Dabei zeigt er Impressionen, die er selbst in den vergangenen zwei Jahren in Grönland aufnehmen konnte. Um 19.30 Uhr beginnt er seine Vorführung.

Sowohl Sommer- als auch Winteraufnahmen sind dabei. Hauptsächlich ist die Westküste zu sehen, die Pantke per Flugzeug, Boot oder zu Fuß erkundet hat. Die Insel ist sechs Mal so groß wie Deutschland, allerdings leben dort nur 60.000 Menschen. Sie bildet also, durch die riesigen Eislandschaften, einen großen weißen Fleck auf der Erde.

Auf den Aufnahmen ist die Entwicklung der Natur gut nachzuvollziehen, unter anderem der Tierwelt, die sich an das raue Klima angepasst hat. Außerdem zeigt der Globetrotter Eindrücke von Orten, an denen die Menschen am Rande der bewohnbaren Welt leben . darunter auch ein kurzer Einblick in den „wilden Osten“ soll auch nicht verwehrt bleiben. Des Weiteren beschreibt der Fotograf die Auswirkungen des Klimawandel auf die Insel.

Tickets für die Vorstellung des Braunschweigers kosten im Vorverkauf bei TUI-ReiseCenter (Nordstraße 18) 11, an der Tageskasse 11 oder 13 Euro.

Von Paul Rogner