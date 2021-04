Wunstorf

„Werft die Netze aus“ – so lautet das Motto des alljährlichen Weltgebetstages der Deutschen Bischofskonferenz. An der 24-stündigen Glaubensinitiative mit zahlreichen Livestreams nimmt auch die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius teil. Für Sonnabend, 24, April, plant sie an ihren vier Kirchenorten in Wunstorf, Bokeloh, Steinhude und Rehburg ab 18 Uhr stündlich wechselnde Angebote wie Taizé-Gebete, eucharistische Anbetungen und Lobpreisungen. Auch für ein persönliches Gebet sind die Kirchen bis Sonntag, 25. April, 18 Uhr geöffnet.

Wie sieht mein Weg als Christ aus?

In Wunstorf werde das Gebetsanliegen weiter gefasst, sagt Pfarrer Andreas Körner. Es werde als Frage nach dem eigenen Weg als Christ und damit nach dem konkreten Glaubensengagement für Kirche und Gesellschaft verstanden.

Von Rita Nandy