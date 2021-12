Wunstorf

Die Initiatoren der neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind zufrieden mit der Atmosphäre, die sie erzeugt. An 66 Stellen hängen die Sterne seit Beginn der Vorweihnachtszeit, und zwar an Langer Straße, Nordstraße, Südstraße und Synagogengasse. 45.000 Euro hat die Werbegemeinschaft dafür ausgegeben. „Sie sollen ja auch ein paar Jahre halten“, sagte der Vorsitzende Christoph Rüther bei einem Dankeschöntermin mit der Stadtsparkasse, die sich mit 2500 Euro beteiligt hat. Die Stadt hat einen Zuschuss von 15.000 Euro gegeben.

Zuletzt hatte die Werbegemeinschaft für die Innenstadt Engelsflügel für die Laternen angeschafft, die aber nicht so stark leuchten wie die neuen Sterne eines süddeutschen Herstellers. Das System ist auch so aufgebaut, dass es sich einfach noch erweitern lässt. Die Engelsflügel sind aber noch nicht aussortiert, sondern hängen jetzt am Alten Markt.

