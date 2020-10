Wunstorf

Zwei Autoinsassen sind am Sonnabend bei einem Unfall auf der B 441 leicht verletzt aus ihrem schwer beschädigten Wagen gestiegen. Nach Polizeiangaben waren der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin gegen 6.25 Uhr von Wunstorf in Richtung Altenhagen unterwegs. Hinter dem Bahnübergang am Abzweig Cronsbostel nach Bokeloh soll ein Wildtier auf die Straße gelaufen sein.

Der Fahrer versuchte auszuweichen, verlor aber die Kontrolle. Der Mercedes habe sich quer gestellt und mehrfach überschlagen, schreibt die Polizei. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien und waren ansprechbar. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 18-Jährigen und brachte sie zur Beobachtung in eine Klinik. Am Fahrzeug soll Totalschaden entstanden sein. Um welche Tierart es sich handelte, ist der Polizei nicht bekannt.

Von Markus Holz