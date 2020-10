Wunstorf

In der vergangenen Woche haben wir Sie gefragt: Wo fehlt in Wunstorf die Beleuchtung an Radwegen? Anlass ist die Novelle des Radverkehrskonzeptes der Stadt. Viele Leser haben reagiert, die meisten Ihrer Hinweise beziehen sich auf Strecken außerhalb der Stadt und der Dörfer. Hier sind einige Stimmen zum Thema.

Katja Aselmann nennt in ihrer E-Mail eine Dunkelstrecke in Wunstorf: „Die Wegeverbindung zwischen Barnestraße und Kolenfelder Straße mit Anschluss an Gutenberg- und Adolph-Brosang-Straße ist sehr schlecht ausgeleuchtet. Da viele Radfahrer die Straße in Richtung Bahnhof nutzen, wären ein paar mehr Lampen sehr schön. Einen Rad- und Fußweg gibt es dort nicht. Das muss auch nicht sein, weil sonst Anlieger die Beleuchtung mitfinanzieren müssten. Licht würde reichen! Wenn es die Kommune zahlt ...“

Katja Backs wünscht eine Beleuchtung zwischen Altenhagen und Steinhude: „Eine ganz finstere Strecke sind die rund 1500 Meter zwischen Altenhagen und Steinhude, also der Verlauf Altenhäger Straße, Steinhuder Straße, Im Sandbrinke. Vielen Dank für Ihr Engagement.“

Karl-Erich Smalian hat eine Problemstrecke in Steinhude gefunden: „Der Verbindungsweg zwischen dem Fischerweg und dem Moorgartenweg, der auch Bestandteil des Rundwanderweges ist, ist trotz innerörtlicher Lage in Steinhude nachts total finster.“

Die Radwege entlang der Westaue, hier in der Nähe von Nonnenwiese, haben keine Beleuchtung. Quelle: Markus Holz

Theo Rohe fragt in seiner E-Mail nach Licht an der Westaue: „Der Fuß- und Radweg an der Westaue zwischen Stadtschule und der Straße „In den Ellern“ ist nicht beleuchtet. Er ist als offizieller Radweg zwischen Bahnhof/Zentrum Wunstorf und Steinhude ( Hagenburg/ Bokeloh) ausgeschildert. Und auf der anderen Seite der Westaue in Höhe der IGS in Richtung Bahnkreuzung ist nach der letzten Auffahrt von der IGS, wo die Baumhecke anfängt, die Beleuchtung ausgefallen.“

Berndt Günther dreht in seiner Antwort die Perspektive um: „Radfahrern ist es in erster Linie zu dunkel, wenn sie ohne Licht fahren! Dies ist keine ironische Aussage, sondern gefährliche Tatsache. Ich bin morgens ab 2.30 Uhr in der Region Hannover und der Stadt Hannover unterwegs und sehe zu viele Fahrradfahrer, die ohne Licht unterwegs sind. Weise ich darauf hin, werde ich in der Regel übelst beschimpft bis bedroht. Diese grob fahrlässig handelnden, ohne Betriebserlaubnis fahrenden Radfahrer, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden, dürfen nicht durch die jetzigen Maßnahmen „pro Fahrrad“ privilegiert werden. Bevor weitere Fahrradwege gebaut, verbessert und beleuchtet werden, was sicherlich sinnvoll ist, sind alle Fahrradfahrer gefordert, sich an die Regeln zu halten. Als Motorradfahrer fahre ich zu meiner eigenen Sicherheit immer mit Licht, dieses muss auch für Fahrradfahrer gelten. Allein der Hinweis nach den Verkehrsnachrichten, dass Radfahrer mit Licht fahren sollen, würde viele sensibilisieren. Zweifellos gibt es in Wunstorf Fahrradwege, die sie bereits erwähnt haben und die beleuchtet sicherer wären.“

Ähnlich sieht das Silke Papst: „Nicht nur auf einigen Radwegen fehlt Licht, sondern auch an etlichen Fahrrädern“, schreibt sie auf Facebook.

Jasmin Schlegel würde gerne mit dem Rad zu ihrer Arbeitsstelle auf dem Fliegerhorst fahren. Sie schreibt auf Facebook: „Ich würde gerne, aber es gibt keine Beleuchtung, wenn man durch die Felder in Liethe vorbei am Fliegerhorst fährt. Dies ist der einzige mögliche Weg, da es am Frachtweg keinen Fahrradweg gibt, geschweige denn Lampen. Würde es einen gut ausgebauten Radweg von der Oststadt geben, würden noch mehr Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und da der Fliegerhorst einer der größten Arbeitgeber hier in der Gegend ist, finde ich das echt schade.“

Inga Voß fehlt Licht zwischen Wunstorf und Kolenfeld. Daniela Dreier geht es so zwischen Idensen und Mesmerode. Susanne Wendenburg moniert auf Facebook fehlende Laternen „auf dem Weg zwischen Wunstorf und Bokeloh“. Nicole Lange antwortet auf den Beitrag: „Genau. Da wäre es unbedingt nötig! Alleine fahre ich da im Dunkeln nicht mehr lang.“ Und die Facebook-Userin Aleunam Manuela Wulf Fluw schreibt: Licht fehlt „zwischen Steinhude und Altenhagen und weiter zwischen Altenhagen und Wunstorf. Dort fahren viele zur Arbeit. Außerdem auf dem Fahrradweg zwischen Großenheidorn und Steinhude.“

Wir danken für die vielen Reaktionen und sammeln weiter: Schreiben Sie an wunstorf@haz.de oder bei www.facebook.com/HAZwunstorf mit möglichst genauen Angaben zu den dunklen Strecken, die Ihrer Meinung nach mehr Licht brauchen. Außerdem werden wir exemplarisch eine der hier genannten Strecken heraussuchen und recherchieren, wo das Problem liegt und was eine Beleuchtung kosten würde. Bleiben Sie sicher unterwegs und nutzen Sie Ihr Radfahrlicht.

Von Markus Holz