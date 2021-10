Wolfgang Trepper gibt Zusatzvorstellung im Stadttheater Wunstorf

Wunstorf

Die Veranstaltung „live“ von und mit Kabarettist Wolfgang Trepper am Sonnabend, 6. November, um 20 Uhr im Stadttheater ist mittlerweile ausverkauft. Aufgrund der riesigen Resonanz hat Tobias Rademacher von Aquesto Events mit dem Management von Trepper kurzfristig einen Termin für ein weiteres Gastspiel abgestimmt.

Mit seinem neuen Programm, der Tour 2022, kommt Wolfgang Trepper am Freitag, 4. März, wieder ins Stadttheater Wunstorf. Die Veranstaltung ist gemäß der Vorgaben der Stadt Wunstorf als 2-G-Veranstaltung geplant. Somit haben diejenigen, die keine Karte mehr für die aktuelle Vorstellung erwerben konnten, die Möglichkeit, den Termin im nächsten Jahr wahrzunehmen.

Aber auch für Gäste, die die Show am 6. November besuchen, ist der Folgetermin interessant, da Trepper dann bereits sein neues Programm präsentiert. Die Karten zum Preis von 25 Euro plus Gebühren sind ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen und über die Internetseite www.aquesto-events.com erhältlich.

Für alle anderen Veranstaltungen im Stadttheater – Jochen Malmsheimer am Freitag, 29. Oktober, Werner Momsen am Mittwoch, 3. November, und Matthias Brodowy am Freitag, 3. Dezember – sind derzeit noch ausreichend Karten vorhanden.

Von Anke Lütjens