Wunstorf

Noch wuseln Handwerker in den Zelten auf dem Festplatz In den Ellern. Am Wochenende, 4. und 5. September, öffnet das Wunstorfer Wirtschaftswochenende seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Sie können sich am Sonnabend, ab 10 Uhr, und am Sonntag, ab 11 Uhr an rund 60 Ständen, jeweils bis 18 Uhr informieren.

Der Stand von HAZ/NP mit der Nummer 07 befindet sich an der Rückwand.

Für den Einlass gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Vor dem Gelände befindet sich direkt ein Testzentrum. Im Zelt herrscht Maskenpflicht.

Mix aus Handwerk, Handel und Dienstleistung

Messemitorganisatorin Anke Thies von Kontor 3 ist froh, dass sich die Corona-Situation inzwischen etwas entspannt habe. Im vergangenen Jahr musste die Wirtschaftsschau ausfallen. „Ich freue mich total“, sagt Messemitorganisatorin Anke Thies von Kontor 3. Die Wiedersehensfreude mit einigen Standbetreibern dürfte groß sein. Sie kommen schon seit Jahren.

Auf die Besucher wartet ein Mix aus Handwerk, Handel und Dienstleistung. Ebenso präsentieren sich Hilfsorganisationen und auch die Bundeswehr ist mit ihren Karrieremobil vor Ort.

Von Rita Nandy