Wenn der Heeresmusikkorps Hannover in Wunstorf spielt, ist das Stadttheater regelmäßig ausverkauft. Auch bei dem jüngsten Konzert sorgten die 50 uniformierten Musiker für ein voller Haus. Anlass zu dem Konzert gab das hundertjährige Bestehen des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Verein, der sich unter anderem um die Suche und Pflege der Gräber Kriegstoter kümmert,befindet sich sieben Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg im Wandel. Neben den „klassischen“ Aufgaben, wie der Suche nach Kriegsgräbern im Ausland, ist der Volksbund zunehmend in der Erinnerungs- und Bildungsarbeit tätig. So bietet er etwa in vier Jugendbegegnungsstätten des Volksbunds in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland friedenspädagogische Projekte auf den dortigen Kriegsgräberstätten an. Auf seiner Internetseite hält der Volksbund zudem unter dem Button „Gräbersuche online“ Angaben zu den Gräbern von fast fünf Millionen Weltkriegstoten bereit.

Im Stadttheater bedankte sich Karl-Heinz Mönkemeyer, der Vorsitzende des Bezirksverbands Hannover, für die Unterstützung des Heeresmusikkorps und der Besucher. Dabei zitierte er eine Würdigung, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Volksbund zum Jubiläum aussprach: „Der Volksbund ist ein Hundertjähriger, der noch munter und sehr lebendig ist“, sagte Mönkemeyer.

