Wunstorf

Ein deutliches Zeichen: Aus einer größeren Menschenansammlung am Ratskeller hat sich am Montag um 16.30 Uhr mit der Polizei an der Spitze eine Kette auf der Langen Straße gebildet. Sie reichte bis zur Apollo-Filiale. Die Gleichstellungsbeauftragte Sandra Werner konnte zufrieden nachzählen: 154 Wunstorfer hatten sich eingereiht und auf diese Weise, bekundet, dass sie Gewalt gegen Frauen verhindern wollen. Von den Straßenmusikern vor der Volksbank mit ihrem „Hallelujah“ ließen sie sich dann sogar noch in Bewegung bringen.

„Es ist schön, dass wir so einen starken Beitrag zum internationalen Aktionstag leisten können“, sagte Werner bei ihrer Begrüßung. Sie hatte die Menschenkette gemeinsam mit dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, der Frauenberatungsstelle, den Johannitern und dem Arbeitskreis Asyl organisiert. Für Montag, 2. Dezember, lädt sie außerdem zu einem Vortrag über die UN-Frauenrechtskonvention in der Abtei ein. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Von Sven Sokoll