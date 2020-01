Wunstorf

Insgesamt 17 Helfer des Johanniter-Ortsverbands Wunstorf-Steinhuder Meer und des Ortsverbands Deister sind in einem Lehrgang zu Sprechfunkern ausgebildet worden. Besonderes Augenmerk legten die Ausbilder auf die neue Technik des Digitalfunks. Der soll künftig die Kommunikation, aber auch die Koordinierung mit anderen Organisationen wie Feuerwehr und Polizei erleichtern.

Johanniter stellen auf Digitalfunk um

An zwei Tagen erlernten die Helfer den Umgang mit unterschiedlichen Funkgeräten und die Grundlagen der Funktechnik. In praktischen Übungen setzten die Teilnehmer das in der Theorie Erlernte praktisch um.

Mit dem neuen digitalen Netz können die Rettungskräfte über die bisherigen Grenzen hinweg kommunizieren. „Auch die Sprachqualität ist wesentlich verbessert“, teilte Sprecher Timo Brüning mit. Alle Fahrzeuge und die bisherigen Handsprechfunkgeräte seien bereits mit Digitalfunk ausgestattet oder ausgetauscht worden.

Im Einsatzwagen wird die praktische Funkübung absolviert. Quelle: privat

Wer ehrenamtlich bei den Johannitern mitarbeiten möchte, kann sich unter Telefon (0151) 16219722 melden oder eine E-Mail an timo.bruening@johanniter.de schreiben.

Von Anke Lütjens