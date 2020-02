Luthe/Wunstorf

Einen Schaden von rund 23.500 Euro hat ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf dem Parkplatz der Grundschule Luthe an der Kleinen Heide angerichtet. Der Mann hat am Sonnabend gegen 12.40 Uhr versucht, mit seinem Skoda auf dem Parkplatz zu wenden. Dabei fuhr er zunächst gegen einen geparkten VW. Dieser Wagen wurde daraufhin auf einen weiteren geparkten Skoda gedrückt. Im Anschluss beschädigte der Wunstorfer mit seinem Auto noch eine Wertstoffinsel.

Unfallflucht an der Industriestraße

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonnabend zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes an der Industriestraße in Wunstorf. Ein Autofahrer beschädigte mit seinem Wagen die Beifahrertür eines VW Tuareg. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1000 Euro. Die Polizei Wunstorf bittet unter Telefon (05031) 95300 um Hinweise von Zeugen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Anke Lütjens