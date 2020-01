Hagenburg

Das erste Hagenburger Barcamp hat an einem Sonntagnachmittag mehr als 50 Bürger in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche gelockt. Einige dürften zu Beginn nicht einmal genau gewusst haben, was ein „ Barcamp“ ist.

Kurzum: Ein Barcamp ist eine Konferenz mit sehr lockeren Strukturen. Man trifft sich, legt Themen fest, über die man sprechen möchte, setzt sich in Gruppen zusammen und diskutiert. Es gibt einen Moderator, der aber eigentlich nur das Gespräch in Gang hält.

Barcamps sind vor allem unter IT-Spezialisten und Computernerds beliebt. Programmierer sind zum Beispiel dafür bekannt, ihr Wissen gern zu teilen und durch Diskussionen zu mehren.

Initiator ruft zum Mitgestalten auf

Der Hagenburger Lars Diedrichkeit (44) arbeitet im IT-Bereich. Ihn störe, dass vielerorts „eher übereinander als miteinander geredet“ werde, sagte er zur Begrüßung. Viel zu viele Menschen konzentrierten sich zudem darauf, zu sagen, was sie nicht wollen, anstatt Projekte zu benennen, die umzusetzen sich lohnt.

Diedrichkeit zeigte sich begeistert von der Resonanz, die das erste Barcamp in Hagenburg gefunden hat. „Die Welt verändert sich gerade stark“, sagte er und verwies auf die Digitalisierung, die alle Lebensbereiche erfasse. Alles laufe auf eine Frage hinaus, formulierte Diedrichkeit: „Wollen wir diese Veränderungen mitgestalten oder wollen wir das andere machen lassen?“

Teilnehmer reden in 20 Workshops

Was Hagenburg betrifft, gaben die Teilnehmer durch ihr Engagement eine eindeutige Antwort: Sie wollen die Sache selber in die Hand nehmen. Zu den Themen, die sie in 20 Workshops diskutierten, zählten: Welche Orte können wir unseren Jugendlichen anbieten? Wie geht es in der Region mit der Landwirtschaft weiter? Wie organisieren wir ein Repair Café? Was könnte ein Bürgerhaus bewirken, und wie könnte die neue Dorfmitte aussehen? Wie schaffen wir Platz für Bäume, Beete und Bienen? Wie machen wir Hagenburg fahrradfreundlicher?

Nach vier Stunden kam das Plenum noch einmal zusammen, um das zu tun, was auch Computernerds in Berlin und Hamburg zum Ende eines Barcamps tun: Pizza bestellen.

Von Arne Boecker