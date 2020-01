Steinhude

Im Februar werden an der Allee An der Trift zwischen Steinhude und dem Hohen Holz Lücken entstehen: Die Stadt hat am Mittwoch im Ortsrat angekündigt, dass dort 22 von insgesamt mehr als 100 Pappeln gefällt werden müssen. Die Bäume sind angegriffen, weil sie unter Pilzen oder dem Hornissen-Glasflügler leiden. Die Raupen dieser Schmetterlingsart ernähren sich gern von Pappelholz.

Nachpflanzen will die Stadt nicht sofort. „Wir wollen für die Straße ein anderes Gesamtkonzept entwickeln“, sagte Mareike Hansing von der Verwaltung. Pappeln müssen zu intensiv gepflegt werden und brechen auch leicht, deshalb sollen künftig andere Bäume an der Straße stehen. Thorben Rump ( FDP) hatte zuletzt in einer Ortsratssitzung angeregt, dass es zwischen Rad- und Autoverkehr auf der im Sommer viel benutzten Straße häufig zu gefährlichen Begegnungen kommt.

Von Sven Sokoll