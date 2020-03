Wunstorfer

Eine 23-Jährige hat sich am Freitag in der Haster Kurve auf der Bundesstraße 442 mit ihrem Suzuki überschlagen. Die Rodenbergerin war gegen 21.45 Uhr in Richtung Haste unterwegs, als sie von der regennassen Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurde sie verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden an ihrem Auto schätzt die Polizei Wunstorf auf etwa 2000 Euro.

Von Rita Nandy