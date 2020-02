Wunstorf/Steinhude

Bei Kontrollen hat die Polizei in den vergangenen Tage zwei Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt. Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr war eine Langenhagenerin „mit deutlich mehr als zwei Promille“ unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Die 25-Jährige prallte mit ihrem Auto auf der Hindenburgstraße erst gegen einen Stromkasten und dann gegen ein Verkehrsschild. Danach fuhr sie weiter. Beamte stoppten die Fahrerin bei einer Kontrolle auf der Bundestraße 441. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Bei der anschließenden Blutkontrolle wurde der Blutalkoholwert festgestellt.

Bereits am Mittwoch gegen 21 Uhr stoppte die Polizei einen Autofahrer an der Von-Münchhausen-Straße in Steinhude. Bei einer Blutprobe stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er besaß außerdem keinen Führerschein. Gegen den Mann aus Großenheidorn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Rita Nandy