Wunstorf

In einer S-Bahn ist eine 21-Jährige in Höhe des Wunstorfer Bahnhofs Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Der 38-jährige Täter sprach sie in der Nacht zu Sonntag gegen 4.25 Uhr zunächst an und schlug dann mit einem Gürtel auf sie ein. Die junge Frau kannte ihn vorher nicht und war in Begleitung. Anschließend schmerzten bei ihr das linke Knie und der linke Oberarm. Zeugen griffen dann aber ein und hielten den Täter fest, bis die Polizei eintraf. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll