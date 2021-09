Klein Heidorn

Bei einer Verkehrskontrolle in Klein Heidorn haben Polizeibeamte am Sonnabend gegen 22 Uhr einen 40-jährigen Autofahrer aus Wunstorfer angehalten, dessen Atem nach Alkohol roch. Das Testgerät bestätigte auch 2,05 Promille in der Luft. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab, veranlasste eine Blutprobe und leitete ein Strafverfahren ein.

Von Sven Sokoll