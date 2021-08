Die Maschinen der Luftwaffe, die an der Evakuierungsmission aus Afghanistan beteiligt waren, sind zurück in Deutschland. Am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr setzten zwei A400M und ein A310 in Wunstorf auf. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer empfängt die fast 400 Soldatinnen und Soldaten.