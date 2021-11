Wunstorf

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, 26. November, um kurz nach 17 Uhr im Kreuzungsbereich Kolenfelder Straße und Plantagenweg gekommen. Dabei hat sich nach Angaben der Polizei Wunstorf ein Mann leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 44-Jährige aus Wunstorf wollte mit ihrem Auto die Kolenfelder Straße überqueren. Dabei übersah sie einen 57-jährigen Wunstorfer, der mit seinem E-Scooter den Fahrradweg an der Kolenfelder Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 57-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von Anke Lütjens