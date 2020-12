Kolenfeld

Ein Brand auf einem Feld bei Kolenfeld hat die Wunstorfer Feuerwehren die ganze Nacht zu Dienstag beschäftigt. Um kurz vor 22 Uhr wurden zunächst die Feuerwehren Kolenfeld und Wunstorf am Montag, 14. Dezember, auf die Landesstraße 403 Richtung Haste alarmiert worden. Nach der ersten Meldung sollte ein Auto brennen, das bestätigte sich aber nicht.

Stattdessen standen etwa 700 Strohballen auf einem Feld in Flammen. Die Feuerwehr musste eine Wasserversorgung über eine lange Strecke aufbauen und alarmierte dafür die Klein Heidorner Ortsfeuerwehr nach. Um genug Wasser zu haben, kamen auch alle Tanklöschfahrzeuge aus dem Wunstorfer Stadtgebiet an die Einsatzstelle. Ansässige Landwirte unterstützten die Löscharbeiten außerdem mit Wasserfässern und einem Teleskopmastlader.

Landwirte unterstützten die Löscharbeiten. Quelle: Florian Hake

Bis weit in die Nacht transportierten die Feuerwehrleute im Pendelverkehr Wasser mit den Tanklöschfahrzeugen an die Einsatzstelle. Die Ortsfeuerwehr Klein Heidorn hat nicht nur ihre Wasserstrecke so lange aufrechterhalten, sondern zusätzlich die Einsatzkräfte mit warmen Getränken und Lebensmitteln versorgt. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Marvin Nowak war der Einsatz auch am Morgen noch nicht beendet. Gegen 7 Uhr waren weitere Helfer als Ablösung und für die umfangreichen Aufräumarbeiten alarmiert worden. Insgesamt waren bis dahin damit 66 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Feuerwehr muss einen großen Aufwand treiben, um Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Quelle: Florian Hake

Zur Ursache hat die Polizei aus Hannover noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. „Es ist aber schwer anzunehmen, dass Stroh einfach so brennt“, sagte Nowak.

Von Florian Hake und Sven Sokoll