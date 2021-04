Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag zwischen Bordenau und Liethe mit seinem Audi gegen einen Baum geprallt. Der Bordenauer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Rettungssanitäter brachten ihn vorsorglich in eine Klinik.

Die Fahrt eines Audi-Fahrers endete am Freitagmittag auf einem Feld an der K333 in Liethe. Quelle: Florian Hake