Wunstorf bekommt wieder einen Küchen- und Möbelmarkt: Das A2 Küchen-Center aus Altwarmbüchen will voraussichtlich Mitte Juni einen zweiten Standort in dem früheren Euronics-Markt an der Hagenburger Straße eröffnen. Dieser Teil des Gebäudekomplexes stand seit mehr als sechs Jahren leer und hat vor dem Elektronikmarkt schon einmal einen Möbelmarkt beherbergt. In diesem Bereich des Stadtgebiets sind neue Impulse willkommen, weshalb sich auch Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm über den Neuzugang freut.

Ihren ersten Standort zwischen Porta und Höffner in Ortsteil Isernhagens betreibt die Familie Satilmis seit 2016. „Wir haben uns immer gewundert, warum so viele Kunden aus Wunstorf zu uns nach Isernhagen gefahren sind, und haben uns dann die Lage vor Ort angesehen“, sagte Gökhan Satilmis aus der Geschäftsführung. Dann sind sie zu dem Schluss gekommen, dass es in Wunstorf eine Marktlücke gibt. Die Geschäftsleute sind froh, die Immobilie an einem verkehrsgünstigen Standort am Ortseingang gefunden zu haben. „Das passt alles ideal.“

Das Luftbild zeigt das Grundstück zwischen dem Feuerhaus (vorn) und dem Fitnesscenter. Quelle: A2 Küchen-Center

Die Unternehmerfamilie hatte schon vor zwei Jahren versucht, das Gebäude zu mieten, was jedoch damals nicht gelang. Nun hat sie die Immobilie mit einem fast 10.000 Quadratmeter großen Grundstück von der Firma Neukirch gekauft. „Wir werden kernsanieren und einiges investieren“, kündigte Satilmis an.

Gebäude ist schon eingerüstet

Immerhin ist der älteste Teil des Komplexes schon im Jahr 1973 entstanden. So werden das Dach und die Heizung erneuert. Neben der Ausstellung werden auch Kundentoiletten und Büros neu eingerichtet. Positiv fanden die Unternehmer auch die guten Lagermöglichkeiten im hinteren Bereich. Das Gebäude ist bereits eingerüstet.

Bayram Satilmis hat das Unternehmen gegründet. Quelle: A2 Küchen-Center

Der Handwerksbetrieb und die Spielhalle, die derzeit den kleineren Teil des Gebäudes nutzen, sollen als Mieter bleiben können. Eine größere Verkaufsfläche als die 800 Quadratmeter hätten die Küchenhändler ohnehin nicht genehmigt bekommen. Mit einer möglichen Erweiterung haben sie sich derzeit deshalb auch noch nicht beschäftigt, auch wenn das Grundstück wohl genug Platz bieten würde. Die begrenzten Verkaufsflächen sollen den Handel in der Innenstadt schützen.

Nicht nur Küchen werden gezeigt

Das Unternehmen gehört dem Einkaufsverband Küchenring an. Anders als in Isernhagen wollen die Betreiber in der Ausstellung nicht nur rund 20 Küchen unterschiedlicher Hersteller wie Häcker und Ballerina aufstellen, sondern auch damit zusammenhängende Wohnbereiche präsentieren. Bei den Küchengeräten sind namhafte Firmen wie Neff, Bosch, Miele, Bora-Kochfelder, Berbel-Abzugshauben und Blanco-Spülen im Angebot.

So soll der Markt an der Hagenburger Straße 62 künftig aussehen. Quelle: A2 Küchen-Center

Das Unternehmen ist nicht nur für Privatkunden da, sondern arbeitet auch Großaufträge wie etwa in Seniorenheimen und Behörden ab. Satilmis rechnet für den neuen Standort mit insgesamt zehn Mitarbeitern in Verkauf, Küchenplanung, Verwaltung und Montage und freut sich noch auf Bewerbungen aus Wunstorf.

Von Sven Sokoll