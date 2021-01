Wunstorf

Sieben Piloten des Fliegerhorstes haben sich erstmals einer besonderen Herausforderung gestellt. Die Flugzeugführer des Airbus A400M können nun auch auf unbefestigten Pisten abheben und landen. Dafür haben sie zunächst im Simulator des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG 62) trainiert, berichtet Sprecher Martin Buschhorn. „Anders als auf normalen Pisten, müssen zusätzliche Dinge beachtet werden, wie die Festigkeit des Untergrundes. Nach jeder Landung oder jedem Regenschauer kann sich diese verändern“, sagt er. Auch seien Starts auf Schotter kritischer als Landungen darauf.

Piloten des Fliegerhorstes Wunstorf trainieren Start und Landung des A400M auf einer Schotterpiste. Auf dem dritten Platz sitzt ein erfahrener spanischer A400M-Flugzeugführer. Quelle: Luftwaffe

Landung bei 220 Stundenkilometern

Zum Abschluss flogen sie, begleitet von vier technischen Ladungsmeistern und einem Techniker, nach Spanien. Zwei Tage lang konnten sie die Schotterpisten des spanischen A400M-Standortes in Ablitas, in der Nähe von Saragossa, für Trainingszwecke nutzen. Die Piloten setzten ihren 110 Tonnen schweren Flieger bei einer Geschwindigkeit von 220 Stundenkilometern sicher auf dem unbefestigten Gelände auf. „Wir prüfen nach jeder Landung auf Schotter, ob es irgendwelche Beschädigungen gegeben hat. Insbesondere das Fahrwerk und die Reifen schauen wir uns besonders an. Es muss ja alles sicher sein“, erklärt Pilot Hauptmann Daniel, dessen Nachnamen das Geschwader zum Schutz nicht angibt.

Schotterpisten sind eine besondere Herausforderung für das Material, insbesondere für Reifen und Triebwerke. Quelle: Luftwaffe

Zweitägiges Training

Danach hob der A400M gleich wieder ab. Den detaillierten Ablauf des Trainings hatte die Besatzung bereits vorher festgelegt. „Wir werden je Pilot zunächst eine Landung und den folgenden Start durchführen. In der Luft erfolgt dann ein Wechsel. So können wir den Zeitplan optimal nutzen“, sagt der Pilot. Nach zwei Tagen schlossen die sieben Flieger ihre Qualifizierung erfolgreich ab und auch die Flugzeuge blieben unbeschädigt. Dabei profitierten die Wunstorfer vom Wissen der Spanier, mit denen das Training gemeinsam vorbereitet wurde. Ebenso saß ein erfahrener spanischer A400M-Pilot mit an Bord.

