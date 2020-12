Wunstorf

Der Bau der neuen Kindertagesstätte an der König-Ludwig-Straße in Wunstorf schreitet voran. Die Trägerschaft übernimmt die Arbeiterwohlfahrt der Region Hannover, die voraussichtlich zum 1. Mai in Betrieb gehen wird. Zukünftig sollen dort 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schulkind betreut werden. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Stadt Wunstorf uns das Vertrauen geschenkt hat, und wir als AWO den Aufbau und Betrieb der neuen Kita begleiten dürfen“, sagt Burkhard Teuber, Vorsitzender der AWO Region Hannover.

In der Nähe entstehen neue Wohnungen

Die Kindertagesstätte hat vier Gruppen – zwei Krippen- und zwei Kita-Gruppen. Die Einrichtung passe perfekt in die Bedarfsplanung der Stadt und an diesen Standort, so Teuber weiter. Denn zwischen Plantagenweg und König-Ludwig-Straße entstehen in den nächsten drei Jahren 127 neue Wohneinheiten. Die von der Part AG aus Bad Gandersheim geplante Kita ist seinen Angaben zufolge ebenerdig und großzügig gestaltet. Sie bietet allen Kindern viel Platz zum Lernen und Spielen. Ein großer Mehrzweckraum lädt zum Turnen und Toben ein.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Die Kita- und die Krippengruppen verfügen jeweils über einen getrennten Trakt. Jeder Trakt hat seine eigene Cafeteria, in der die Kinder frühstücken und zu Mittag essen können. Für die Außenfläche stehen rund 1200 Quadratmeter zur Verfügung. „Die Bauarbeiten gehen gut voran und liegen im Zeitplan“, sagt Teuber. Auch die Stellen seien bereits ausgeschrieben worden. Die Leitung werde eine erfahrene Mitarbeiterin der AWO übernehmen. Meike Schmitz, die vor Jahren schon ein AWO-Familienzentrum aufgebaut hat, freut sich über die neue Herausforderung. „Wir sind schon dabei, den Betrieb vorzubereiten. Die Möbel sind bestellt“, sagt sie.

Auch Wunstorfs Bürgermeister meldet sich zu Wort. „Die AWO ist ein kompetenter und verlässlicher Partner, mit dem wir gerne zusammenarbeiten“, sagt Rolf-Axel Eberhardt. Es sei sehr erfreulich, dass die Region-AWO bald mit einer Kindertagesstätte in Wunstorf präsent sein wird. „Mit der neuen Kita werden rund 80 weitere Betreuungsplätze entstehen, die auch dringend gebraucht werden“, betont der Bürgermeister.

AWO muss ausreichend Personal finden

Er zeigt sich zuversichtlich, dass das Betreuungskonzept der AWO erfolgreich von den Kindern, die sie künftig besuchen werden sowie deren Eltern angenommen wird. „Für die AWO gilt es, neben der Corona-Pandemie nun noch die Herausforderung zu bewältigen, bis zur Inbetriebnahme ausreichend qualifiziertes Personal zu finden“, sagt Eberhardt.

Sobald der Termin für die Betriebsaufnahme endgültig feststeht, können Eltern ihre Kinder über das zentrale Anmeldeverfahren der Stadt unter www.kinderbetreuung-in-wunstorf.de anmelden. Die AWO freut sich über Bewerbungen von pädagogischen Fachkräften. Weitere Informationen gibt es unter www.awo-hannover.de.

