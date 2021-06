Wunstorf

Die neue Kita der AWO an der König-Ludwig-Straße hat am Dienstag den Betrieb aufgenommen. „Ich habe mich so sehr auf die Kinder und Eltern gefreut, jetzt ist es endlich so weit“, sagte die neue Leiterin Meike Schmitz nach einer Pressemitteilung. Sie musste sich allerdings gedulden, weil es beim Bau zu Verzögerungen gekommen war. Der strenge Frost im Winter hat sechs Wochen beim Eröffnungstermin gekostet.

Die Kita verfügt über zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen und betreut somit 80 Kinder. Seit Dezember bereits hatte Schmitz den Beginn vorbereitet. Sie stellte ein 18-köpfiges pädagogisches Team zusammen, suchte die Inneneinrichtung aus und entschied auch mit, wie das Außengelände gestaltet werden soll. „Es ist total spannend, eine neue Kita aufzubauen“, sagte die Nienburgerin, die vorher ein AWO-Familienzentrum in Hannover geleitet hat.

Es kommen immer noch Kartons mit Ausstattung in der neuen Kita an: Erzieherin Michaela Pauls räumt Stifte ins Regal. Quelle: AWO Region Hannover

Draußen arbeiten noch die Bagger

Am ersten Betriebstag kamen die Eltern mit ihren Kindern nach und nach für die Eingewöhnungsphase in den großzügig gestalteten und hellen Räume. „Es gab viel positive Resonanz“, sagte Schmitz. Der große Flur dient auch als Cafeteria. An den Wänden fehlt noch die Farbe.

Lesen Sie auch Wunstorf: AWO sucht Personal für neue Kita an der König-Ludwig-Straße

Auch außen haben die Handwerker noch zu tun. Die Kinder beobachten die Bagger mit Interesse, das Team freut sich aber darauf, wenn auch die Arbeiten dort abgeschlossen sind. Dann müssen sie nicht mehr mit Lärm und Staub leben und können mit ihren Schützlingen auch draußen spielen.

Wenn die Sommerpause am 6. August endet, soll dann aber auch das rund 1200 Quadratmeter große Außengelände weitgehend fertig sein. Unter anderem können die Kinder dort ein acht Meter langes Spielschiff nutzen. Die AWO hofft auch noch, dass sie die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Eröffnungsparty noch nachholen kann. Die Part AG hatte das Gebäude für die Stadt gebaut.

Team kommt zum großen Teil aus Wunstorf

Fast alle pädagogische Fachkräfte kommen aus Wunstorf. Viele sind schon erfahren, einige aber auch neu im Beruf. Unter anderem hat Michaela Pauls nach 31 Jahren den Wechsel aus einer AWO-Kita in Hannover-Kleefeld gewagt, weil die 57-Jährige gern auch noch einmal mit Krippenkindern arbeiten wollte. Die Jüngsten brauchen nämlich andere pädagogische Ansätze als die Kindergartenkinder im Vorschulalter. Ihre junge Kollegin Esther Krause hatte in Leipzig zuvor noch nicht so lange als Erzieherin gearbeitet und ist jetzt in die Region Hannover gezogen. „Es ist aufregend, eine neue Kita mit aufzubauen“, sagte sie.

Von Sven Sokoll