Eine neue Kindertagesstätte eröffnet an der König-Ludwig-Straße in Wunstorf. Momentan ist dort noch eine Baustelle zu sehen, diese schreitet aber planmäßig Tag für Tag voran. Meike Schmitz, die künftige Leiterin der Kita, ist schon aufgeregt, wenn sie daran denkt, dort bald spielende Kinder zu sehen. Doch bis zur geplanten Eröffnung am 1. Mai gibt es noch einiges zu tun. Gemeinsam mit Denise Dachau von der AWO-Fachberatung hat sie Plakate an den Bauzäunen aufgehängt, um die Menschen auf die entstehende Kita aufmerksam zu machen. Ausgelegt ist die Kindertagesstätte der AWO Region Hannover für 80 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre.

Die Kindertagesstätte soll aus vier Gruppen bestehen – zwei in der Krippe und zwei in der Kita. Um den Betrieb starten zu können, sucht die AWO noch pädagogische Mitarbeiter, Erzieher sowie sozialpädagogische Assistenten. Weiterhin fehlt der Kita Personal für die Reinigung und die Küche. Bewerbungen um eine Stelle können per E-Mail an bewerbung@awo-hannover.de eingereicht werden. Auch Kita-Plätze sind noch frei. Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind online unter www.kinderbetreuung-in-wunstorf.de anzumelden.

Bau der Kita geht voran

Da, wo derzeit noch eine Baustelle ist, wird bald eine Kindertagesstätte mit einer 1200 Quadratmeter großen Außenfläche stehen. „Hier erwartet die Kinder ein spannender Spielplatz“, sagt Schmitz. Geplant sind Schaukeln, ein Fußfühlpfad, ein Kletterturm und vieles mehr. Die Highlights des Außengeländes sind eine „Straße“ und ein Spielschiff. Weiterhin sind zwei Cafeterias vorgesehen – eine für die Krippe und eine für die Kita. Dort können die Kinder Frühstück und Mittagessen zu sich nehmen.

