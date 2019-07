Potsdam/Wunstorf

Abiturzeugnisse gibt es normalerweise kurz vor dem Ende des Schuljahres, bei den Entlassungsfeiern. Bei Leon Schwarzbaum hat es länger gedauert. Viel länger: 80 Jahre nach dem Abitur hat er jetzt sein „Zeugnis der Reife“ von der Evangelischen Integrierten Gesamtschule (IGS) in Wunstorf erhalten, überreicht in Berlin von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). Und das, obwohl Schwarzbaum die Schule in Wunstorf nie besucht hat. Man muss etwas weiter ausholen, warum das so etwas Besonderes ist und was die Wunstorfer Schulleiterin Elke-Helma Rothämel und ihre aktuellen Schüler damit zu tun haben.

Leon Schwarzbaum mit seinem zweiten Abizeugnis in Berlin. Quelle: IGS Wunstorf

Buchenwald , Sachsenhausen , Auschwitz überlebt

Leon Schwarzbaum wurde 1921 in Hamburg geboren. Er war drei Jahre alt, als seine Familie ins oberschlesische und heute polnische Bedzin zurückzog. Dort, am örtlichen Fürstenbergus Lyzeum, legte er sein Abitur ab. Doch dann zogen die Nazis gegen die Juden zu Felde, und auch die Schwarzbaums gerieten in ihre Fänge und kamen ins Konzentrationslager nach Auschwitz. 35 Familienmitglieder wurden bis 1943 umgebracht. Einzig Leon Schwarzbaum überlebte die Hölle des Vernichtungslagers. Und das nur, weil er zunächst Meldedienste für die Kommandantur ausführte und später Zwangsarbeiter bei Siemens war. Er überlebte auch Buchenwald, Berlin-Haselhorst und den Todesmarsch von Sachsenhausen. Von diesem befreiten ihn am 5. Mai 1945 in der Nähe von Schwerin amerikanische Soldaten. Das Abiturzeugnis haben die Nazi-Häscher ihm bei der Ankunft in Auschwitz abgenommen, später wurde es vernichtet. Ersatz gab es später nicht. „Ich habe so lange dafür gelernt“, sagt Schwarzbaum. Bis hierhin spielt Wunstorf noch kein Rolle. Aber das kommt noch.

Jazz mit den Jolly Boys

Leon Schwarzbaum war auch Musiker. In Berlin spielte er in der Jazz-Combo Jolly Boys. Er und seine Mitmusiker gelten manchem sogar als eine Art Vorläufer der Boybands. All das geriet in den Fokus, als der Filmmacher Hans Erich-Viet Schwarzbaum in Berlin begegnete. Dieser hatte dort inzwischen einen Laden für Kunst und Antiquitäten eröffnet – und einen Beruf in der Selbstständigkeit gefunden, für den das fehlende Abitur eigentlich kein Hindernis war. Dennoch machte er es zu einer Aufgabe, dieses Reifezeugnis erneut ausgestellt zu bekommen. Und er begann viel später, erst nach dem Tod seiner Frau, als Mahner in der Gegenwart über seine schwärzesten Erinnerungen in der Nazi-Zeit beispielsweise vor Schülern zu sprechen.

Leon Schwarzbaum zeigt in einer alten Baracke in Auschwitz-Birkenau, in welchem Bett er lag. Quelle: Hans-Erich Viet

Doku-Film beschäftigt IGS-Schüler

Viet drehte eine Dokumentation über all das. Der Film heißt „Der letzte Jolly Boy“, er ist mehrfach ausgezeichnet und gilt als eines der beeindruckendsten Werke zu dem Thema. Und diese Chronik der Suche nach einem vermeintlich unwiederbringlichen Abitur ist es, die am Ende dafür sorgt, dass Leon Schwarzbaum doch noch sein Zeugnis bekommt – von der Evangelischen IGS in Wunstorf.

Die Schule ist eine sogenannte Referenzschule Film. Die etwas unförmige Verwaltungsvokabel steht dafür, dass die Schüler sich Filme angucken. Viele. Und sehr genau. Viet kam sogar in die Schule und sprach über seine Dokumentation mit den Schülern. Und irgendwie entstand bei der Beschäftigung mit Viet und dem Film, dem letzten Jolly Boy Schwarzbaum, die Idee: Kann man nicht irgendetwas tun, um dem Mann doch noch ein Abiturzeugnis auszustellen?

Idee beim Gänseessen im Schloss

Es gibt im Neustädter Schloss Landestrost ein traditionelles Martinsgansessen. Dort traf Schulleiterin Elke-Helma Rothämel auf Minister Grant Hendrik Tonne. Sie bohrte nach: Kann der Spitzenmann des Landes für alles Schulische dafür sorgen, dass Schwarzbaum sein Reifezeugnis erhält?

Schulleiterin Elke-Helma Rothämel gab den entscheidenden Anstoß dafür, das Leon Schwarzbaum zum zweiten Mal das Abi-Zeugnis erhält. Quelle: Anke Lütjens

Er kann. Rothämel hat die so weit wie möglich Schwarzbaums Abi-Noten rekonstruiert. Der Jolly Boy hatte die meisten noch parat – bis auf die im Fach Polnisch. Zum Beispiel eine Eins in Sport –„Leibeserziehung“, wie das damals noch hieß. Und eine Eins in Musik. Natürlich. Die Noten sind nun mit Tinte auf einem DIN-A3-Dokument notiert, es heißt den damaligen Gepflogenheiten des Fürstenbergus Lyzeum entsprechend „Zeugnis der Reife“. Und es ist kein sentimentales Scheindokument, sondern es besitzt formelle Gültigkeit. „Wir haben Leon Schwarzbaum als fiktiven Schüler der Evangelischen IGS aufgenommen, damit wir ihm die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung erteilen können“, erklärt Rothämel. Schwarzbaum, inzwischen 98 Jahre alt, könnte sich damit an jeder Universität einschreiben.

Minister Tonne überreicht Zeugnis in Berlin

Minister Tonne hat das Abi-Zeugnis am Dienstag in Berlin bei einer kleinen Feier zu Schwarzbaums Ehren überreicht. Es ist bereits die zweite Ehrung, die der 98-Jährige in diesen Tagen erhält. Erst am Freitag hatte er aus der Hand von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller in Potsdam das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande erhalten.

Und auch das dürfte der Evangelischen IGS in Wunstorf gefallen. Einer ihrer Abiturienten ist Verdienstkreuzträger – das klingt doch nicht schlecht.

Die Evangelische IGS in Wunstorf. Quelle: HAZ-Archiv

Von Marleen Gaida und Rüdiger Braun