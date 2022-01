Steinhude

Der Abriss von großen Teilen des Schulzentrums Steinhude wird noch einige Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. „Für den Abriss sind erst für dieses Jahr Haushaltsmittel und somit auch Personalkapazitäten eingestellt“, sagte die Stadtsprecherin Jasmin Kohser. Der erste Schritt soll nun sein, zunächst genau zu ermitteln, welche Schadstoffe in dem Gebäude enthalten sind. Die Stadt rechnet für den Abriss mit Kosten in Höhe von 600.000 Euro.

2020 hat die Graf-Wilhelm-Schule ihre letzten Realschüler im Forum verabschiedet, nachdem zuvor der Hauptschule-Zweig ausgelaufen war und das Hölty-Gymnasium seine Außenstelle 2019 an den Luther Weg in Wunstorf verlagert hatte. Im vergangenen Jahr hat die Verwaltung dann ein Konzept vorgestellt, auf dem Areal an der Meerstraße Sport und weitere Freizeitnutzungen zu konzentrieren und dafür den Sportplatz des SC Steinhude am Fuhrenweg aufzugeben.

Dazu soll ein zweiter Sportplatz entstehen und die bestehende Sporthalle mit einer größeren Tribüne für Handball-Ligaspiele des MTV Großenheidorn ausgebaut werden. Das Konzept ist in der Politik auf viel Lob gestoßen, weil viele unterschiedliche Interessen bedacht worden seien.

Sportanlagen brauchen eigene Anschlüsse

Die Sportanlagen sollen während der Abrissarbeiten weiter zu nutzen sein. Allerdings brauchen sie dafür noch eine eigenständige Energieversorgung, weil sie mit Gas, Wasser und Elektrik bisher am Hauptgebäude hängen. „Die Planungen dafür laufen schon seit letztem Jahr“, sagte Kohser, sodass die Anschlüsse wohl schon in der ersten Jahreshälfte erneuert werden können. Danach und wenn das Schadstoffkataster vorliegt, kann die Stadt den eigentlichen Abriss vergeben und ausführen lassen.

Zur Galerie Die Stadt Wunstorf braucht noch einige Vorbereitungszeit, bevor das alte Gebäude an der Meerstraße weichen kann.

Der größte Teil des Schulzentrums war 1983 nach zehn Jahren Bauzeit fertiggestellt worden. Ein jüngerer Anbau aus dem Jahr 2002 soll jetzt aber erhalten bleiben, der mit seinen 520 Quadratmetern Nutzfläche künftig den Bedarf der Steinhuder Vereine und Institutionen an Treffpunkten schon gut decken kann. Dieser Gebäudeteil muss allerdings dafür noch umgebaut werden. Wie die Planer das weitere Gelände gestalten sollen, dazu laufen derzeit noch die Abstimmungen. „Die Bedarfsmeldungen der Vereine sind erst spät in 2021 eingegangen. Diese werden derzeit in einer Synopse zusammengefasst“, sagte Kohser.

Noch kein Konzept für den Fuhrenweg

Neben dem SC Steinhude und dem MTV Großenheidorn hatte auch der Schützenverein Steinhude Interesse signalisiert, den Schwerpunkt seiner Aktivitäten an die Meerstraße zu verlagern. Die Verwaltung hat ermittelt, dass neben einem weiteren Fußballplatz auch noch Platz für eine Skatebahn und eine Kletterwand bleiben würde. Aus dem Ortsrat kamen noch Vorschläge, Spielangebote für Kleinere und eine zweite Boulebahn zu schaffen.

Was das alles kosten wird, kann die Verwaltung erst ermitteln, wenn das künftige Nutzungskonzept genauer steht. Um das Projekt besser finanzieren zu können, wollte die Stadt am Fuhrenweg Flächen für das Wohnen vermarkten. Aus dem Ortsrat kam allerdings der Wunsch, auch dort noch Grünbereiche zur Erholung zu erhalten. „Hier gibt es derzeit aber noch keinen näheren Planungen“, sagte Kohser,

Von Sven Sokoll