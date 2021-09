Kolenfeld

Viele Kolenfelder Haushalte müssen sich darauf einrichten, dass sie in den nächsten Jahren ihre Abwasser-Hausanschlüsse erneuern lassen müssen. Der Stadtentwässerung ist das bei der Planung für eine neue Pumpstation an der Kanalstraße aufgefallen. Dort muss derzeit mehr Schmutzwasser zur Kläranlage Luthe gepumpt werden, als eigentlich im Ort anfällt. Das liegt daran, dass auf vielen Grundstücke sogenannte Doppelschächte vorhanden sind, in denen Regenwasser bei Rückstau teilweise in die Schmutzwasserkanalisation fließt.

„Wir können noch nicht genau sagen, wie viele Grundstücke betroffen sind. Aber es handelt sich um mehrere Straßenzüge im älteren Siedlungsbereich“, sagte die Leiterin der Stadtentwässerung, Alexandra Perschel, am Mittwoch im Ortsrat. Das Problem ist, dass eine neue Pumpe mit der gleichen Leistung wie bisher langfristig überdimensioniert wäre. Mit dem Ortsrat verabredete sie deshalb jetzt eine flexible Lösung, um später die Leistung noch einmal korrigieren zu können.

Neuer Anschluss kostet bis zu 8000 Euro

Die Schachterneuerung, bei der auf die Eigentümer nach Perschels Angaben Kosten von 4000 bis 8000 Euro zukommen, muss damit noch nicht abgeschlossen sein, wenn die Pumpstation wahrscheinlich im nächsten Jahr neu gebaut wird. Die alte entspricht nicht mehr den Standards und die Anwohner nehmen regelmäßig Gerüche wahr. „In letzter Zeit sind sie auch wieder stärker geworden“, sagte Ortsratsmitglied Kay Nitsche (SPD).

Lesen Sie auch Wunstorf: Faulturm-Rohbau der Kläranlage Luthe ist fertig

Da die Abwasserleitung nach Luthe wegen des wachsenden Gewerbegebiets an ihre Kapazitätsgrenzen kommt und Kolenfeld noch einen zweiten Zufluss aus dem Frischwassernetz bekommen soll, haben die Stadtentwässerung und der Wasserverband Garbsen-Neustadt sich außerdem auf eine gemeinsame Lösung verständigt: Sie wollen eine zusätzliche neue Rohrleitung bauen, in der beide Wasserarten getrennt geführt werden.

Von Sven Sokoll