Wunstorf

Der Lions Club Steinhuder Meer wiederholt seine Adventskalender-Aktion. Wieder gibt es während der Adventswochen reichlich Preise bei geringem Einsatz zu gewinnen. Die Premierenausgabe im vergangenen Jahr sei ein voller Erfolg gewesen, berichtete Lions-Mitglied Günter Klose. Er hatte das Projekt Adventskalender initiiert, Max Hoffmann unterstützte ihn dabei.

Das Prinzip funktioniert so: Die Lions werben bei Geschäftsleuten und anderen die Gewinnspielpreise ein. 325 davon sind es in diesem Jahr. Jeder kann die nummerierten Kalender für fünf 5 Euro kaufen. Hinter den 24 Kalendertürchen sind die Gewinne zu sehen. „Wir haben in diesem Jahr noch Sponsoren hinzugewonnen und können nun Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro ausgeben“, sagte Klose am Dienstag bei der Vorstellung der zweiten Kalenderaktion.

Erster Verkauf am Sonntag

„Der Kalender zählt bereits zu den attraktivsten Lions-Club-Kalendern deutschlandweit, denn die Gewinnquote mit einem Gewinn auf 10,7 Kalender ist ein Spitzenwert“, erläuterte der Pressebeauftragte, Michael Gerhards.

Erhältlich sind die neuen Kalender erstmals beim Herbstmarkt am Sonntag, 26. Oktober, nachmittags in der Innenstadt. Dort präsentieren sich die Lions mit einem Stand und verkaufen die Kalender, kündigte Klose bei einem Besuch bei Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt an. Eberhardt kaufte bereits den Kalender mit der Nummer 0001.

3500 Kalender sind zu haben

3500 Kalender hat der Lions Club herstellen lassen. Die sind in insgesamt 30 Verkaufsstellen verteilt über das Stadtgebiet zu haben.

Der Erlös fließt in soziale und karitative Projekte in Wunstorf und Umgebung. Unterstützt wird die Kalenderaktion von der HAZ/NP-Lokalredaktion Wunstorf. Wir veröffentlichen vom 1. bis 24. Dezember täglich (nur an den Erscheinungstagen der Zeitung) die Gewinnnummern des Tages. Außerdem sind diese tagesaktuell auf www.lc-adventskalender.de abrufbar. Dort sind auch Informationen über die Gewinne und Sponsoren zu einzusehen.

An diesen Orten ist der Adventskalender des Lions Clubs zu haben Adventskalender des Lions Clubs gibt es an folgenden Orten: Kernstadt: Apotheke am Stadtgraben, Atlantis Reisen, Edeka Kappe, Fleischerei Ludowig, Mewoki Moden, Naturkost, Lange Straße, Weber Bücher und Papeterie, bei der Genussmanufaktur sowie bei den Filialen der Bäckerei Hanisch an der Südstraße, im Netto-Markt Barnestraße und im Lidl-Markt Hagenburger Straße. Blumenau: Apotheke in Blumenau. Bokeloh: Landfleischerei Gawehn. Großenheidorn: Bäcker Hanisch in der Netto-Filiale, Helvetia Versicherungen, In der Siedlung. Kolenfeld: Die Kleine Blume. Luthe: Bäckerei Langrehr und Anwaltskanzlei Michael Gerhards. Steinhude: F.C. Behling, Anker-Apotheke, Möwenapotheke. In Bad Nenndorf gibt es den Kalender im LVM-Servicebüro von Axel Wilmsmeier, beim Rewe-Markt sowie bei Bäcker Hanisch. Hagenburg: Apotheke in Hagenburg, Edeka Kappe, in Haste:Bäcker Hanisch und an der Westfalen-Tankstelle vorrätig. In Schloß Ricklingen: Schlo-Ri27-Geschenkartikel. Alle Verkaufsstellen mit Anschriften und Öffnungszeiten werden außerdem auf der Website der Lions veröffentlicht.

Von Albert Tugendheim