Steinhude

Eine echte Zäsur hat der Verein zur Erhaltung der Steinhuder Windmühle am Dienstag erlebt: Der Vorsitzende Heinz-Dieter Büsselberg hat nach 42 Jahren sein Amt abgegeben. „Ich bin 80 Jahre alt geworden, und damit wird es wohl mal Zeit“, sagte er. Er soll aber noch nicht ganz ausscheiden. Der Verein mit seinen rund 80 Mitgliedern will Büsselberg bei der nächsten Saisoneröffnung feierlich zum Ehrenvorsitzenden ernennen.

„Ich kenne niemanden in einer solchen Funktion, der das über einen so langen Zeitraum gemacht hat“, begründete Müller Rüdiger Hagen seinen Vorschlag, der den Verein jetzt auch als Vorsitzender führt. Er hatte für seinen Vorgänger ein Modell der Mühle angefertigt, auf dem der bisherige Vorstand in einer Miniversion zu sehen ist.

Fachmann an der Seite war Fortschritt

Büsselberg erinnerte sich daran, wie er das Amt 1979 vom früheren Steinhuder Bürgermeister Heinrich Kuckuck übernommen hatte – zunächst ohne jede Ahnung von Mühlentechnik. „Ich war dann aber erleichtert, als ich ab 1995 mit Rüdiger einen echten Fachmann an meiner Seite hatte“, sagte er.

Gemeinsam haben sie dann auch das Aus für den Mühlenbetrieb abgewandt, indem sie 2004 eine umfangreiche Sanierung der Mühle namens Paula beginnen konnten. „Bei Gewitter habe ich oft nachts senkrecht im Bett gestanden, weil ich Angst hatte, dass der Mühle etwas passiert“, berichtete Büsselberg. Der intensive Einsatz für eine so gute Sache habe sich aber gelohnt.

Zuletzt konnte der Verein vor zwei Jahren nach rund 40 Jahren Überlegungen endlich ein Toilettenhaus errichten, auch wenn Schmierereien auf der Fassade ein Ärgernis waren. Der Verein will jetzt versuchen, das zu verhindern, indem er das Gebäude selbst mit einem Bild bemalt.

Getriebe wird repariert

Die Windrose (links) sorgt dafür, dass die Kappe mit den Flügeln die richtige Stellung zum Wind bekommt. Jetzt ist ihr Getriebe bald wieder intakt. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Zuletzt waren am Getriebe der Windrose neue Schäden aufgetreten. Wegen fehlender Einnahmen in der Corona-Zeit bemühte sich der Vorstand um Zuschüsse und hatte Erfolg: Die Stadt hat 5000 Euro gegeben und der Heimatverein 1000 Euro. Der Verein freute sich aber auch über weitere Spenden dafür, zum Beispiel war bei einer Trauerfeier im Ort für die Reparatur gesammelt worden. So konnten die Arbeiten beauftragt werden und laufen derzeit. Im September soll die Mühle wieder voll arbeitsfähig sein.

Bei einem kleinen Fest am Sonnabend, 18. September, will der Verein außerdem sein neues Mühlenbrot vorstellen, das in einer Kooperation mit einer Bäckerei und einem Landwirt entsteht. Die Mühle mahlt dafür wöchentlich bis zu 150 Kilogramm Dinkelmehl. Das ist für Hagen ein wichtiges Zeichen: „Diese Mühle ist nicht nur ein schmückendes Beiwerk, sondern voll in Betrieb.“ Dabei hilft mittlerweile ein Elektromotor, wenn mit Windkraft nicht gemahlen werden kann.

Wechsel im Vorstand: Beisitzer Jürgen Engelmann (von links), Kassiererin Sabine Stuertz und Beisitzer Jürgen Schoppe hören auf. Heinz-Dieter Büsselberg ist künftig Ehrenvorsitzender, und die Beisitzer Fabian Schiller, Vorsitzender Rüdiger Hagen, Schriftführer Jan Schmid und Beisitzer Fred Wegener bilden den neuen Vorstand. Der neue Kassierer Wilhelm Bredthauer war nicht dabei. Quelle: Sven Sokoll

Im Vorstand vollzog der Verein noch weitere Wechsel. Hagens Amt als Schriftführer übernimmt Jan Schmid, und statt Sabine Stuertz wird künftig Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer die Kasse führen. Die Beisitzer Jürgen Schoppe und Jürgen Engelmann sind aus dem Vorstand ausgeschieden, die anderen beiden Beisitzer Fabian Schiller und Fred Wegener bleiben weiter aktiv.

Von Sven Sokoll