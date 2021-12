Vier Ärzte in Ruhestand möchten gerne in Wunstorf regelmäßig impfen. Durch das zu ihren ehemaligen Patientinnen und Patienten aufgebaute Vertrauen hoffen sie, Skeptiker überzeugen zu können. Die Umsetzung der Pläne gestaltet sich aber schwierig.

Vier Ärzte in Ruhestand wollen eigenes Impfteam für Wunstorf bilden – dürfen aber nicht

