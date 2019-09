Luthe

An der Nienburger Straße im Wunstorfer Ortsteil Luthe entsteht ein neuer Aldi-Markt. Derzeit sind Handwerker dabei, das alte Gebäude zu entkernen; in der nächsten Woche soll es dann abgerissen werden. „Der Neubau wird mit 799 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie größeren Sozialraum- und Lagerkapazitäten bis Januar 2020 errichtet“, teilte Pressesprecher Axel vom Schemm auf Nachfrage mit. Damit bleibt die Verkaufsfläche unverändert. Zu der Höhe der Investition wollte sich der Sprecher nicht äußern. Derzeit modernisiert Aldi Nord sein gesamtes Filialnetz nach und nach.

Aldi erweitert sein Sortiment

Die Discounterkette möchte den Kunden mit seinem neuen Konzept eine hellere und freundlichere Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen bieten. Zudem werde das Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren erweitert. Die neuen Filialen erhalten ein modernes Licht-, Farb- und Energiekonzept. Während der Bauphase arbeiten die zwölf Mitarbeiter, die Zahl bleibt auch nach der Neueröffnung gleich, in umliegenden Märkten.

Die Dicounterkette Aldi hatte ihre Filiale an der Industriestraße im Oktober 2017 geschlossen. Nun dient das Gebäude während der Bauphase in Luthe als Ersatzmarkt. Quelle: Christiane Wortmann (Archiv)

Ehemalige Filiale wird zum Ersatzmarkt

Dazu gehört ersatzweise auch der Standort an der Industriestraße 12. Das Unternehmen hatte die Filiale Ende Oktober 2017 geschlossen. Grund waren die nicht ausreichend große Verkaufsfläche sowie sinkende Umsatzzahlen. Nach dem Auszug stand das Gebäude leer. Nun bietet Aldi dort seit Donnerstag, 12. September, auf 740 Quadratmetern vorübergehend wieder seine Waren an.

Nach dem neuen Konzept wurde im vergangenen Jahr bereits der Discounter In den Ellern in der Kernstadt umgestaltet. Dort werden die Waren beispielsweise übersichtlicher präsentiert. Am Eingang entstand eine neue Backstation, sowie im hinteren Bereich eine Frischeinsel mit Obst und Gemüse. Fleisch und Fisch werden in neuen Kühlregalen angeboten. Schnelle fertige Snacks sind im Convenience-Regal zu finden.

Umzug aus der Ortsmitte war umstritten

Ursprünglich war Aldi im Luther Ortskern an der Kleinen Heide ansässig. Nach langen Diskussionen um einen Standort hatte die Politik im Jahr 2009 einem Neubau an der Nienburger Straße zugestimmt. Bürger protestierten damals gegen den zunehmenden Verkehr an der sowieso bereits vielbefahrenen Straße. Region und Polizei sahen seinerzeit aber keinen Handlungsbedarf. Sie hielten auch die geforderte Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer für überflüssig. Ein neuer Übergang vor der Zufahrt zum Discounter wurde eingerichtet, um den Verkehr zu verlangsamen. Am 3. Juli 2009 wurde die größere Filiale eröffnet.

Von Rita Nandy