Wunstorf

Für eine echte Überraschung zum Stadtjubiläum sorgt Alexander Koch. Angeregt durch die Artikelserie dieser Zeitung über Schätze der Stadt möchte der Wunstorfer geschmackvoll an die lange Bierbrautradition des Ortes erinnern und einen eigenen Beitrag zum Stadtjubiläum leisten. Der gelernte Bierbrauer kreierte gemeinsam mit seiner Kollegin Annika Lüdersen ein limitiertes Wunstorfer Jubiläumsbier.

„Gern hätte ich hierzu ein historisches Originalrezept aus Wunstorf aufgegriffen. Leider konnte ich bisher keines ausfindig machen“, erklärt Koch. „Ab Donnerstag, 14. Oktober, dem eigentlichen Jubiläumstag der Stadt, wird das Jubiläumsbier im Wunstorfer Ratskeller angeboten. Auch zum Kauf außer Haus“, sagt Inhaber Volker Ernst, der das Engagement des jungen Bierbrauers gerne unterstützt. „Ich hoffe sehr, dass sich viele Wunstorferinnen und Wunstorfer das Bier kaufen und genießen werden“, bekräftigt Koch. „Denn gutes Bier braucht eine Heimat.“

Am historischen Ort, dem Wunstorfer Ratskeller, wird das Jubiläumsbier ausgeschenkt und auch zum Mitnehmen verkauft. Quelle: Winfried Gburek

Den Ratskeller wählte Koch für den Ausschank, „weil er historisch besonders eng mit der Bierbrautradition der Stadt verbunden ist“. Er war nicht nur Rathaus und Gerichtsstätte, sondern auch Brauerei. Seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert wurde in Wunstorf Bier gebraut. Bierbrauen und trinken war im Mittelalter überlebenswichtig, da das Wasser unrein, oft ungenießbar war. Milch stand nicht ausreichend zur Verfügung. Brauer bekamen sogar ein Wassertrinkverbot vor dem Brauen, damit sie nicht wegen Krankheit ausfielen.

Bier gehörte früher zur täglichen Nahrung

Es wurde daher Bier getrunken, das viele Nährstoffe enthielt und nicht stark gebraut war. Es gehörte zur täglichen Nahrung. Selbst Kindern wurde aus diesen Gründen Bier zum Trinken gegeben. In der Stadt lebten bis zu 45 Familien, überwiegend entlang der Langen Straße, vom Bierbrauen, wie die historischen Protokolle der Biergilde belegen. Jeder Bierbrauer erhielt vom Rat einen genauen Termin zum Brauen und legte den Preis fest. Eine Lieferung des Bieres ging hierbei immer an den Ratskeller.

Ein Brauknecht rührt das vorbereitete Getränk im Brautrog. Eine Darstellung im Wunstorf-Buch. Quelle: Winfried Gburek

„Das Jubiläumsbier ist geschmacklich Belgisch-Blond, im Bierstil daher mit dem Pils vergleichbar, etwas weicher und fruchtiger im Malzcharakter, obergärig satt und zeigt einen Alkoholgehalt von fünf Prozent“, erklärt der Bierbrauer. Auf dem Flaschenetikett strahlt die Stiftskirche und bestärkt optisch den Bezug zum Jubiläumsjahr.

Aus einem Wunstorfer Brauhaus blieb der hier dargestellte Sandsteintrog erhalten und wurde vor dem ehemaligen Abteigebäude aufgestellt. Quelle: Winfried Gburek

Bei der Geschmacksprobe in der Brauerei ist die Freude bei Alexander Koch, seiner Kollegin und Mitproduzentin Annika Lüdersen sowie ihrem Geschäftsführer Olaf Lüdersen groß über das gelungene Jubiläumsprodukt. Ihre Biere der „Dorf Brauerei – Biere der Tafelrunde“ brauen sie als Gipsy-Brauer. „Das heißt, wir nutzen andere Braustätten, um Bier nach unseren eigenen Rezepten zu brauen. Zurzeit in der Robens Brauerei Eldagsen“, erklärt der Wunstorfer. „Zurzeit richten wir eine eigene Braustätte ein“, fügt er hinzu.

Das Flaschenetikett mit der Stiftskirche verweist deutlich auf den Gründungsort der Stadt. Quelle: Winfried Gburek

Koch will weiter brauen

Auch über das Jubiläumsjahr hinaus möchte Koch etwas von den alten Wunstorfer Braukünsten aufleben lassen und weiterentwickeln. Daher hofft er weiterhin auf Rezeptfunde, die man ihm zur Verfügung stellt. „Vielleicht erinnert sich doch noch jemand an einen Nachlass einer Wunstorfer Familie im Keller oder auf dem Boden, in dem unter anderem auch ein Bierrezept steckt“, hofft Koch. Gunter Eckelt vom Heimatverein Wunstorf unterstützt den Aufruf Kochs.

Die Geschichte des Bierbrauens in Wunstorf sei auch weiterhin ein sehr interessantes Thema. Wer hierzu über Material verfügt, in Schriftform oder Objekten, in Form von Brauartikeln, Flaschen, Gläser oder Ähnliches, möge sich melden. „Ich selbst habe noch eine gut erhaltene Bierflasche. Sie stammt allerdings nicht aus der Kernstadt, sondern aus der Brauerei Rössler in Steinhude. Ich habe sie in einer alten sogenannten wilden Müllkippe am Ende der Stiftstraße gefunden. Dort, wo inzwischen zwei neue Häuser stehen.“

Von Winfried Gburek