Steinhude

Der Alte Winkel in Steinhude soll dauerhaft zur Fußgängerzone werden. Das schlägt die Stadtverwaltung der Politik nach einem Versuch im vergangenen Jahr vor. Sie konnte damals den Abschnitt wegen coronabedingt fehlender Schilder nicht ganz so kennzeichnen, wie sie es eigentlich wollte. „Grundsätzlich wird der Verkehrsversuch jedoch als gelungen betrachtet“, schreibt sie in einer Vorlage. Insbesondere seien die Grundstücke gut erreichbar gewesen und die Zeiten für den Lieferverkehr – täglich von 6 bis 11 Uhr – haben sich bewährt.

Auch Radfahrer sollen den Bereich weiterhin passieren können. Die fünf dort vorhandenen Parkflächen will die Stadt umnutzen, um die Fußgängerzone mit mehr Aufenthaltsqualität zu versehen. Sie schlägt zum Beispiel Fahrradbügel, Sitzbänke und Wipptiere vor. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Gastronomen dort ihre Außenbereiche vergrößern.

Einbahnstraßen wurden oft ignoriert

Auf dem Sölterweg ist der Versuch mit einer Einbahnstraße ebenso misslungen wie auf dem Spoorweg. Quelle: Sven Sokoll

Zwei Versuche mit Einbahnstraßen in Steinhude haben die Verwaltung nicht überzeugt, sodass der Spoorweg an der Grundschule und der Sölterweg nicht wieder entsprechend ausgeschildert werden. Beide Bereiche sollten Touristen weniger auf der Suche nach Parkplätzen ansteuern. Allerdings musste die Verwaltung feststellen, dass die Besucher die Schilder vielfach ignorierten, was sich auch nicht immer kontrollieren lässt. Teilweise haben die Regelungen auch dazu geführt, dass der Verkehr sich nur verlagert hat.

Über das Thema spricht zunächst der Ortsrat Steinhude in seiner Sitzung am Dienstag, 25. Januar, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Anger 11. Zuhörer müssen sich bis 15 Uhr bei der Stadtverwaltung unter Telefon (05031) 101253 anmelden und die 3G-Regel einhalten. Außerdem sprechen die Mitglieder über die geplante Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes und die beiden neuen Wohngebiete Kellerbusch Süd und Viertel vorm Meer.

Von Sven Sokoll